مداهمة أوكار عصابات بغابة بوزنيقة

فاجأت عناصر الدرك الملكي بني يخلف بالمحمدية، مروجي مخدرات وزبناءهم، الذن يتحصنون داخل غابة بواد نفيفيخ، ونجحت في اعتقال عدد منهم، وحجز كميات كبيرة من المخدرات والدراجات النارية وأسلحة بيضاء.

وحسب مصادر “الصباح”، فهذه الحملة التي أشرف عليها شخصيا القائد الجهوي للدرك الملكي بالمحمدية، امتدت لتشمل مناطق داخل الغابة تابعة لبوزنيقة، يعمد المروجون إلى الفرار إليها خلال أي مطاردة من قبل درك المحمدية، لتفادي الاعتقال بحكم أنها غير تابعة لنفوذهم الترابي.

وأضافت المصادر أن مكانا داخل الغابة يلقب بـ”العش” تحول إلى فضاء للقاء بين مروجين يتحدرون من الشمال وآخرين من المحمدية والبيضاء والضواحي، ويعد منطقة لتخزين الممنوعات قبل توزيعها على مروجين بالتقسيط والمدمنين.

وحول المروجون منطقة “العش” على الحدود بين النفوذ الترابي لدرك بوزنيقة والمحمدية، إلى أماكن لتخزين المخدرات، بحكم الكميات المهمة من المخدرات التي تجلب من الشمال ويعاد توزيعها، مستغلين تنازع الاختصاص الترابي بين درك بوزنيقة والمحمدية، ما أثر بشكل سلبي على أي حملة أمنية ومطاردات ضد أفراد شبكات المخدرات.

وأمام هذا التضارب في المهام، وضع القائد الجهوي للدرك الملكي بالمحمدية وبتنسيق مع قائد مركز بني يخلف خطة لمحاربة ترويج المخدرات، اعتمدت على عنصر المفاجأة، إذ تم شن حملات أمنية امتدت على نفوذ منطقة بوزنيقة، كانت حصيلتها إيجابية جدا، إذ تم اعتقال مروج يبلغ من العمر 26 سنة، معروف بالمنطقة، وموضوع مذكرات بحث وطنية، كما تم اعتقال عدد من المدمنين أوقفوا متلبسين باقتناء الممنوعات.

وأسفرت العملية الأمنية عن حجز 100 كيلوغرام من المعجون وثمانية كيلوغرامات من مخدر الشيرا، ما تبقى من كمية كبيرة تم ترويجها قبل الحملة، إضافة إلى كيلوغرامات من مخدر الكيف والطابا وأسلحة ودراجات نارية تستغل من قبل شبكات المخدرات في نقل وترويج الممنوعات.

وبتعليمات من النيابة العامة، تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، والذي أسفر عن تحديد هويات زعماء شبكات الممنوعات، وإصدار مذكرات بحث في حقهم.

مصطفى لطفي