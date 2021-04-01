إغلاق مطرح النفايات بطنجة

أغلق، أخيرا، مطرح “مغوغة” للنفايات المنزلية بطنجة، الذي ظل طيلة 45 سنة يشكل معاناة لسكان المدينة والمناطق المجاورة، وتسبب لهم في عدة أمراض مزمنة وانعكاسات سلبية على البيئة والتنوع البيولوجي بشكل عام، فضلا عن مخاطر على الفرشة المائية والغطاء النباتي والحيوانات والطيور…

ويأتي قرار الإغلاق النهائي لمطرح مغوغة، في إطار المشاريع المندرجة ضمن البرنامج الضخم “طنجة الكبرى”، الذي أعطى انطلاقته الملك في شتنبر من 2013، خاصة الشطر المتعلق بمنظومة تدبير النفايات المنزلية وباقي النفايات المماثلة لها، والذي ينص على إحداث جيل جديد من المطارح الخاصة بطمر النفايات وتثمينها، وإعادة تهيئة المطارح العشوائية الحالية وتحويلها لفضاءات خضراء للحد من التلوث والحفاظ على البيئة.

وحسب قرار الإغلاق، الذي وقعه عمدة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، وعهد بتطبيقه إلى المصالح الجماعية والسلطات المحلية ومصالح الأمن كل في دائرة اختصاصه، فإن الخطوة نفذت بشكل كلي بعد إنشاء مطرح جديد لطمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها، الذي يقع بمدشر”سكدلة” بجماعة المنزلة.

وساهمت وزارة البيئة في تمويل عملية إغلاق مطرح مغوغة بمبلغ مالي يفوق 9 ملايير سنتيم، بالإضافة إلى تمويلها تكلفة إنشاء مركز الطمر الجديد وتحويل النفايات بجماعة المنزلة، الذي تعهدت بتدبيره مجموعة جماعات البوغاز بطنجة، واعتبرته الشركة البرتغالية التي قامت بتجهيزه بآليات تقنية متطورة، الأكبر والأحدث من نوعه في المغرب، وقل نظيره في دول أوربية.

وذكر فاعلون مهتمون بالشأن البيئي في طنجة، أن تاريخ الإعلان عن التخلص النهائي من المطرح العشوائي للنفايات المنزلية بطنجة، هو يوم “عيد بيئي” بالنسبة لعاصمة البوغاز، خاصة سكان حي مغوغة، الذين عاشوا لأزيد من 40 سنة بجوار بؤرة بيئية سوداء، تعج بالحشرات الضارة وتنبعث منها، على مدار اليوم، أدخنة النيران وروائح كريهة ، مبرزين أن المدينة أصبحت تتوفر حاليا على منظومة مندمجة لتدبير قطاع جمع النفايات المنزلية والشبيهة لها، وفق أحسن المعايير البيئية المتعارف عليها وطنيا ودوليا، منوهين، في السياق ذاته، بالمجهودات التي بذلتها وكالة تنمية الأقاليم الشمالية، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي تابع بشكل شخصي هذا الورش الإستراتيجي والحيوي لطنجة.

المختار الرمشي (طنجة)