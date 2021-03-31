الصيادلة يقاضون وزير الصحة

اعتبرت كونفدرالية نقابات الصيادلة المغربية الدورية، التي أصدرها وزير الصحة للسماح لشركات ومختبرات الأدوية بتوزيع الأدوية على الجمعيات ذات المنفعة العامة والجماعات الترابية، أنها تتعارض مع القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة ومقتضيات مدونة الدواء، ولا تحترم المسلك القانوني لتوزيع الأدوية.

وأكد مصدر من الكنفدرالية، أنه في الوقت الذي تترافع فيه الهيآت الممثلة للمهنيين أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية في السوق السوداء بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني، يتفاجأ الفاعلون في قطاع الصيدلة بإصدار وزير الصحة دورية وتوجيهها بشكل سري لمختبرات الأدوية ل «مأسسة الفوضى وشرعنة بيع الأدوية في السوق السوداء خارج القنوات المحددة بمقتضى القانون».

وأوضح المصدر ذاته أن المقتضيات القانونية تمنع شراء الأدوية من قبل الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين، لما في ذلك من تجاوز للقانون ولاختصاصات الصيدليات في صرف الأدوية.

ولم تستبعد الكنفدرالية أن تكون هناك خلفيات سياسية وراء دورية وزير الصحة، خاصة أن المغرب مقبل على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في الشهور المقبلة.

وتقدمت الكنفدرالية بمقال لمحكمة النقض، من أجل إلغاء دورية وزير الصحة، إذ اعتبر محاميها أنها مخالفة بشكل صريح للظهير الشريف رقم 1.06.151، بتنفيذ القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الذي حدد بشكل صريح الجهات المخول لها شراء الأدوية وتوزيعها على المواطنين، لما في ذلك من خطورة على صحة المواطنين، وفتح الباب على مصراعيه وبشكل فوضوي للاتجار بالأدوية، إذا ما تم الانحراف عن المساطر القانونية المنظمة لشراء وبيع الأدوية. وشدد محامي الكنفدرالية في مقاله على أن القانون يحصر حيازة الأدوية بغرض صرفها للعموم على صيادلة الصيدليات دون غيرهم، ما يجعل دورية وزير الصحة، التي تخول لمختبرات وشركات الأدوية توزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة والجماعات الترابية، مخالفة لمقتضيات القانون.

ع. ك