غموض يكتنف مصير مليار و600 مليون

مستشار جماعي يستعين بعون قضائي لفضح الفساد داخل وزارة التجهيز

استعان مستشارون وفاعلون بمفوضين قضائيين محلفين، من أجل تحديد طبيعة الفساد وكلفته المالية، في تطور لافت لمحاربة بعض مظاهر الفساد المالي والإداري، التي تنخر مؤسسات منتخبة، دون حسيب ولا رقيب.

ويأتي هذا الأسلوب الجديد على بعد شهور قليلة من إجراء انتخابات جديدة، بهدف تحديد أوجه الفساد، في أفق اللجوء إلى القضاء، ومقاضاة كل من يتلاعب بالمال العام، المخصص لإقامة مشاريع لفائدة السكان، بعد فشل المفتشيات العامة لكل من وزارة الداخلية والمالية والتجهيز وقضاة المجلس الأعلى للحسابات، في القضاء على الفساد المالي والإداري، الذي يبرع فيه بعض رؤساء المجالس الحضرية والقروية.

واستعان مستشار جماعي في جهة درعة تافيلالت، وتحديدا في الجماعة القروية “قصر الحرون”، ومعه أعضاء الجماعة السلالية للقصر نفسه، بمفوض قضائي محلف لدى ابتدائية الرشيدية، من أجل معاينة عدم تزفيت جزء من الطريق الرابطة بين “أملاكو” المركز، و”قصر الحرون”، وبالضبط من مدخل “القصر” إلى نهايته.

ويستفاد من التقرير المنجز من قبل المفوض القضائي المحلف، الذي قام مقام عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة المالية ووزارة التجهيز والمجلس الجهوي للحسابات، أنه انتقل إلى “قصر الحرون” بـ “أملاكو”، وتحديدا إلى المشروع المراد معاينته، وثبت له بالعين المجردة عدم تزفيت الطريق من مدخل “القصر” إلى نهايته، في حدود 564 مترا، وتعويض الزفت بالإسمنت، واقتلاع الترصيص.

وكشفت رسالة وجهها المستشار الجماعي موحى عقادر، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أن 54 مترا من الطريق الرابطة بين “أملاكو” و”قصر الحرون” على طول 6 كيلومترات، لم يتم تعبيد إلا 154 مترا منها، وهو ما يشكل خرقا سافرا لدفتر التحملات، وتلاعبا واضحا في إتمام الصفقات، وجني أرباح بالغش والتدليس.

وطالب المصدر نفسه الوزير الوصي بفتح تحقيق عاجل في هذه الفضيحة، وإحالة ملف جميع المتلاعبين على القضاء حتى يكونوا عبرة لكل من يحوز صفقات ويتلاعب فيها.

ويندرج هذا المشروع الذي كلف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مليارا و600 مليون، في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية.

ويأمل فاضحو الفساد، أن يتحـــــــرك عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بسرعة، ويعمل على إصلاح ما أفسده لوبي الفساد، وأن يأمر مصالح وزارته في جهة درعة تافيلالت، بإعادة بناء المقطع من الطريق نفسها، علما أن خاصيات هذا المقطع مشابهة للمقطع المار من “قصر تمالوت”، الذي تم تعبيده في ظروف جيدة.

واستغل مقاولون علاقات المصالح المتبادلة، التي تجمعهم ببعض المسؤولين الجهويين والإقليميين لوزارة التجهيز والنقل، للتلاعب والغش في العديد من مشاريع البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، وهو ما يفرض على الوزير البيطري عمارة، إخراج المفتش العام للوزارة من مكتبه الفخم، وزيارة كل المشاريع التي التهمت الملايير، للوقوف على حجم التلاعبات، التي يتقنها بعض أصحاب المقاولات، الذين يسيطرون على جل مشاريع الوزارة.

عبد الله الكوزي