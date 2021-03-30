5 ملايين تلقوا مساعدات مؤقتة

لجنة اليقظة ״رقعت״ وآلاف بدون مساعدة ولا عمل يحتاجون الدعم

صرفت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تعد بمثابة حكومة مصغرة أزيد من 15 مليار درهم عند نهاية 2020، لدعم 5 ملايين مغربي وآلاف المقاولات في مواجهة تداعيات كورونا، بالرغم من أن ذلك لم يغط خسائر الاقتصاد الوطني، المقدرة يوميا بنحو مليار درهم، وحاجيات المقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة، والعاملين في قطاعات مهيكلة، وأخرى غير مهيكلة، والمقاول الذاتي.

وأنفقت لجنة اليقظة أزيد من 10 ملايير درهم، لتقديم الدعم المباشر لمليون أجير ب 6 ملايير درهم، وصرفت 4.2 ملايير درهم لدعم مباشر ل4.3 ملايين أسرة تراجعت مداخيلها الشهرية بمنحها ما بين 800 درهم، و1200، وملايير أخرى للعاملين في الفنادق، والقطاع السياحي، وقاعات الرياضة، وفي الشركات المهيكلة التي تصرح بالعاملين لديها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واتضح بالمعاينة أن أرباب المخابز والحلويات والمقاهي، والمطاعم، والحانات، وكل المشتغلين في محلات التجارة بالجملة وبالتقسيط، ومساعدي محلات بيع الخضر، والفواكه، والأسماك، والمعدات الطبية، والمكتبات، والأكشاك، والمعدات المنزلية، والأثاث، والزرابي، وأدوات المكاتب، ومصلحي السيارات، والدراجات، والنجارة، وفي الضيعات الفلاحية، وفي المدارس الحرة، والمعاهد العليا الحرة، ومكاتب المحاماة والموثقين، والأطباء، والمهندسين، والبناء، لا يصرحون بالعاملين لديهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لذلك لم يستفد الملايين من الدعم المباشر.

ورغم مجهودات الحكومة في التخفيف من الأضرار التي همت مقاولات كثيرة، فإن عقلية أرباب العمل المتحجرة حالت دون استفادة الملايين من الدعم الشهري المقدر بنحو ألفي درهم، لأنهم يرفضون التصريح بالعاملين لديهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدعوى ارتفاع التكاليف وهم يعرفون جيدا أنهم يحققون أرباحا سنوية بفضل عمل هؤلاء العاملين، إذ بدونهم يتم المس بالاستقرار الاجتماعي في البلاد، وتحدث احتجاجات.

وبدت بوادر التوتر الاجتماعي، من خلال احتجاجات مواطنين في القرى وضواحي المدن، على رفض لجنة اليقظة الاقتصادية منحهم تعويضات بسيطة تتراوح بين 800 درهم وألف للأسرة الواحدة من الذين لا يتوفرون على بطائق ” راميد”، لتعويضهم عن فقدانهم مناصبهم، خاصة أن قرابة 8 ملايين مغربي يشتغلون في مقاولات عصرية، ترفض التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت رقابة وزارات الشغل، والصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية.

وأقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بالتأثير السلبي لجائحة كورونا على سوق الشغل، مؤكدا في حديثه إلى زعماء المركزيات النقابية في لقاء عقده بواسطة تقنية ” الفيديو كونفيرونس”، أن مليون شخص فقدوا مناصبهم بشكل جزئي أو كلي، ما أثر على دخلهم الشهري، جراء توقف عمل أزيد من 160 ألف مقاولة والتي تهم بشكل واضح قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة.

وعدد رئيس الحكومة خسائر الاقتصاد الوطني، دون أن يقدم إجمالي تلك الخسارة التي حصرها محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية في مليار درهم أي 100 مليار سنتيم يوميا منذ تطبيق الحجر الصحي، مضيفا أن تدخل الحكومة خفف كثيرا من تداعيات كورونا وأعاد آلاف العاملين إلى مصانعهم تدريجيا، وحصل أكثر من 5 ملايين مواطن على دعم مالي مباشر، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في زمن قياسي سواء بالمدن أو الضواحي، وبالبوادي.

وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إنه تم توزيع مساعدات غذائية على الأسر المتضررة من الجائحة خلال فترة الحجر الصحي، بلغت قيمتها مليارا و 24 مليون درهم ، استفاد منها 3 ملايين و900 ألف أسرة إلى غاية 12 يونيو ، فيما تم إيواء 11 ألفا من الأشخاص المشردين.

واحتجت مليون و200 ألف أسرة على حكومة العثماني، لحرمانها من دعم مالي يتراوح بين 800 درهم و1200، معتبرة أنها حينما قدمت شكاياتها. إلى لجنة اليقظة الاقتصادية، لم يكن ذلك بدافع إحصائها وتعرف التقنيين على أسمائها، ولكن لأجل الاستفادة لتغطية الحاجيات الأساسية، منها العاملون في الحمامات والقاعات الرياضية، والعاملات في التهريب المعيشي بشمال المغرب، والباعة الجائلون، لذلك فإن الحكومة مطلوب منها تغيير سياستها في الشغل لضمان الكرامة للمواطنين، بعيدا عن سياسة ” الترقيع”، لأن أرباب العمل يربحون سنويا وعليهم التضامن لتجاوز الأزمة.

أحمد الأرقام

ميكروطروطوار

قرارات ״الدقيقة 90״

الحجر فرضته الدول كإجراء وقائي لربح الوقت للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، بيد أن الحكومة المغربية اكتفت بالتبجح بأنها نجحت وأنها مثال يحتدى به، في الوقت الذي لم تكن فيه أرقام الإصابات المسجلة في صالحها، علما أن التحاليل كانت محدودة جدا. من جهة أخرى، فإن فرض الحجر الصحي لأشهر، دون وضع مخطط محكم لتدارس مختلف تبعاته الاقتصادية والاجتماعية، أدى إلى فقدان نسبة كبيرة من المغاربة لشغلهم، جراء الإفلاس أو إنخفاض وتيرة الإنتاج مع لجوء أغلب الشركات إلى الاقتراض رغم صعوبة المساطر والعراقيل. لست ضد الحجر سبيلا للسيطرة على الجائحة، ولكن كان حريا بالحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار الشرائح التي ستتوقف نشاطاتها بسببه، خصوصا الفئات الهشة التي عانى بعضها نوعا من الحيف جراء عدم استفادتها من الدعم المخصص لها، إذ أن معظمها فقد الثقة في التسيير الحكومي، الذي اتسم بالارتجال وغياب التنسيق، وخير دليل على ذلك قرارات «الدقيقة 90» التي أصدرتها في لحظات ارتباك، ولم يتم تطبيقها على أرض الواقع.

* رضوان القدير (موظف)

تجربة فاشلة

تجربة الحجر في بلادنا كانت فاشلة، خاصة وأنها كانت طويلة وشاملة وعابثة بنفسية المواطنين من خلال التمديدات المتعاقبة، دون وجود رؤية واضحة، كما كانت مقرونة بالضغط وتمجيد السياسة القمعية وانتهاك كرامة المواطنين على الرغم من الدستور. والحقيقة أن التعويل على التحكم المخزني في المجتمع، كان خطأ فادحا عاد بالمغرب إلى شكل عتيق من التحكم، ولم يكن للحجر والتحكم أن يقضيا على الفيروس طبعا، سيما مع استمرار المصانع في الاشتغال دون شروط صحية ودون مصاحبة صحية للعاملات والعمال وطرق النقل والتباعد. وفي الوقت الذي سعت السلطات للتحكم في المواطنين رأينا حالة تباطئها في إجراء التحاليل والفحوصات. كان بإمكان الدولة استغلال الحجر وتباطؤ انتشار الفيروس لتقوية منظومة الصحة لكن الجهود كانت قليلة وبطيئة، كما تم استنزاف الطاقات الصحية والاجتماعية في معركة لم تكن قد بدأت بعد.

* محمد دحاك (مقاول)

قربنا من أهالينا وأبنائنا

لا أنكر أن تجربة الحجر الصحي كانت صعبة في البداية، لأننا لم نكن معتادين على نمط عيش يقيد حريتنا، لكنها رغم كل مآسيها ومساوئها، شكلت فرصة إيجابية لكي نجلس ونعيد التفكير في العديد من الأمور، أبرزها علاقتنا بأهالينا وأسرنا. لقد أجبرنا زخم الحياة ومتطلباتها، على الابتعاد شيئا فشيئا عن أقرب الناس إلينا، وحول بيوتنا إلى فنادق لا نلجها إلا عندما يأتي وقت النوم. أما الحجر الصحي، فقد ألزمنا بقضاء وقت أطول في البيت ومع العائلة، وساهم في تعميق الأواصر الأسرية واكتشاف الكثير من الأشياء في شخصيات آبائنا وأزواجنا وأبنائنا، لطالما كانت مخبأة وراء انشغالات الحياة اليومية.

* محمد بودرير (فاعل جمعوي)

دعم مالي هزيل

منذ البداية كنت ضد الطريقة التي طبق بها الحجر الصحي، دون أخذ بعين الاعتبار ظروف عيش المستضعفين الذين لا يجدون قوت يومهم إلا بشق الأنفس. هذا الحجر، الذي فرض بغاية إبطاء وتيرة انتشار الفيروس، لم يحقق النتائج المبتغاة منه بعد فشل مقاربة عزل المخالطين في وقف انتشار كورونا، بل تسبب في تأزم الأوضاع الاجتماعية للأغلبية الساحقة التي تشتغل في القطاع غير المهيكل، والتي تضم الفئات الأكثر هشاشة وفقرا. ورغم ما وفرته الدولة من دعم مالي هزيل لهذه الفئات، فإن إعاناتها التي لم تتجاوز 800 درهم لم تكن كافية لسد الحاجيات الأساسية، بالمقارنة مع ما ينتظر المعنيين من ثمن سومة الإيجار، وفواتير الماء والكهرباء، ومستلزمات اجتماعية كثيرة تزداد بازدياد أفراد الأسرة، سواء أبناء أو إخوة أو أقارب.

* عبد الله اللاغي (عامل)

استقتها: يسرى عويفي

تصوير : (عبد اللطيف مفيق)