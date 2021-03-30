زيان يصور “العميد منصور” لـ”تمازيغت”

عمل درامي من أربع حلقات سيبث خلال رمضان

ينشغل حاليا المخرج حميد زيان بتصوير سلسلة “العميد منصور”، من إنتاج قناة “تمازيغت”، التابعة لباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون.

وقال حميد زيان ل”الصباح”، إن سلسلة “العميد منصور” مكونة من أربع حلقات، والتي سيتم الانتهاء من إنجاز مشاهدها بالناظور الأسبوع المقبل، كما ستدخل مرحلة المونتاج مباشرة ليتم عرضها على شاشة “تمازيغت” خلال الشهر الفضيل.

وأوضح زيان أن “العميد منصور” عمل تدور أحداثه في قالب بوليسي، وهو من إنتاج شركة “وردة”، التي سبق أن تعاون معها في الشريط التلفزيوني “التكريم”، الذي عرض على “الأولى”، وكان من بطولة ثلة من الممثلين، من بينهم نعيمة المشرقي وياسين أحجام ومحمد خيي وسناء بحاج ورجاء خرماز.

وقال زيان إنه “تم تأجيل تصوير مسلسل “الطريق المسدود” بسبب ظروف الجائحة، كما أنه مكون من ثلاثين حلقة، ما يعني أنه يتطلب وقتا أطول لإنجازه، ولهذا ارتأيت تأجيله إلى ما بعد رمضان وتصوير السلسلة المكونة من أربع حلقات”. وأضاف زيان “تجنبا لأي مغامرة قررت تأجيل تصوير مسلسل الطريق المسدود”، مضيفا أنه خلافا لما يتداول فلا توجد أي مشاكل بينه وبين الجهة المنتجة.

وأبدى زيان سعادته بخوض تجربة جديدة من خلال السلسلة البوليسية الناطقة ب”تريفيت”، موضحا “إنها تجربة جديدة بالنسبة إلي، خاصة أنها تعتمد على الحركة والتشويق، وتحكي مجموعة من القصص الاجتماعية المؤثرة، التي نسعى من خلالها معالجة عدد من السلوكات السلبية، التي يجب تجنبها والابتعاد عن محيطها، حتى لا يتم السقوط في شباكها لأنها تهدم حياة كل من اقترب منها”. وعبر زيان عن أمله في أن تكون سلسلة “العميد منصور”، إضافة جيدة للدراما الأمازيغية، مؤكدا أنها تطورت بشكل كبير من خلال الإنتاجات المكثفة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون.

يذكر أن حميد زيان أخرج عدة أعمال، منها الفيلم السينمائي “بيل أو فاص”، الذي مثل المغرب ضمن فعاليات مهرجان سيليكون فالي الدولي للفيلم الإفريقي “إس في أ إف إف” بأمريكا، وعرض ضمن قائمة تضم اثنين وثلاثين فيلما تبارت في المسابقة الرسمية ومثلت عدة دول إفريقية في التظاهرة المنظمة بمسرح هوفر التاريخي في سان خوسي بكاليفورنيا.

أمينة كندي