بوعرفة رسميا بالاتحاد الاشتراكي

التحاق جماعي بحزب الوردة ورئيس جماعة من الحركة ضمن الوافدين

استقبل إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، رفقة المهدي العلوي، المنسق الإقليمي للحزب بجهة درعة تافيلالت، عددا من الأعضاء الذين التحقوا بالحزب، يتقدمهم لحسن بوعرفة، المستقيل من حزب الأصالة والمعاصرة.

وحضر اللقاء محمد الهيني، الملتحق، أخيرا، بالاتحاد الاشتراكي، ولحسن عمار، رئيس جماعة أغريس، المنتمي سابقا إلى الحركة الشعبية، بالإضافة إلى عضوين اتحاديين من مجلس جماعة كلميمة، هما يوسف احمادوش ورشيد زاهيدي.

وكشفت مصادر مقربة من الملتحقين، أن اللقاء مع قيادة الحزب، تناول عددا من القضايا السياسية بكلميمة والجهة عموما، وضمنها الاستحقاقات المقبلة، بجميع مستوياتها الجماعية والجهوية والبرلمانية.

وأوضح بوعرفة في حديث مع “الصباح” أن الاتحاد الاشتراكي بالجهة يعرف التحاقات عديدة من أحزاب أخرى، بل إن بعض الجماعات تم الحسم في ترشيحاتها بإجماع الأعضاء، إذ ينتظر أن يترشح أعضاء لهم مصداقية في أوساط الجماعات الترابية، ولهم حضور انتخابي وازن، انطلاقا من التجارب السابقة.

وتعرف الجهة، على غرار باقي الجهات، حركة ترحال قوية بين مختلف الأحزاب، تشمل منتخبين جماعيين ونوابا برلمانيين، قرروا تغيير ألوانهم الانتخابية، ضمنهم منتخبون من “البام” والتجمع والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي.

وأوضح بوعرفة في حديث مع “الصباح”، أنه قرر الالتحاق بالاتحاد، والانسحاب من “البام” بعد المؤتمر الرابع المنعقد بالجديدة، اقتناعا منه بأنه الإطار الأنسب لقناعاته، ونضاله من أجل الدفاع عن مصالح المنطقة، معتبرا أن تجربة في الانتخابات الجزئية الأخيرة ضمن ألوان جبهة القوى الديمقراطية، كانت عرضية، ومكنته من الحصول على أزيد من 1500 صوت محتلا بذلك الرتبة الخامسة.

وأوضح بوعرفة، وهو شقيق البرلماني عدي بوعرفة، الملتحق أخيرا بالنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه احتل الرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات في مكاتب التصويت بجماعة كلميمة، وبفارق كبير عن باقي المرشحين، وهي أصوات يعتز بها، لأنها تعكس ثقة ناخبي كلميمة في شخصه، واعترافا بنضاله على جميع الواجهات، علما أنه، خاض الحملة بإمكانيات محدودة، في مواجهة مرشحين، وظفوا الدين والمال بقوة، في تلك الاستحقاقات، وفاز بها مرشح الاتحاد الاشتراكي.

برحو بوزياني