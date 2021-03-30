بتر رجل سائق في حادثة سير بطنجة

نقل سائق دراجة نارية من الحجم الصغير، أول أمس (الخميس)، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، وهو في حالة حرجة جراء إصابته بجروح خطيرة إثر اصطدام عنيف، حدث بينه وبين سيارة خفيفة على طريق دائري بمنطقة العوامة وسط المدينة.

وأفاد مصدر طبي، أن المصاب، البالغ من العمر 28 سنة، وصل إلى قسم المستعجلات وهو في حالة غيبوبة تامة بسبب قوة الاصطدام، إذ عمل طاقم طبي على وضعه بقسم الإنعاش من أجل إخضاعه للإسعافات اللازمة لتفادي أي مضاعفات ممكنة، قبل أن يقرر الأطباء إجراء عملية مستعجلة لبتر رجله المصابة بكسور وأضرار كبيرة، مشيرا إلى أنه يرقد حاليا تحت العناية المركزة في أقسام الجراحة العامة والعظام في انتظار أن تستقر حالته الصحية.

وحسب عدد من الشهود، فإن الحادثة وقعت قرب حي «الديموس» بمنطقة العوامة، ونتجت عن فقدان سائق الدراجة النارية السيطرة على مقوده في منعرج حاد يفتقر إلى علامات تشوير، ليتفاجأ بسيارة خفيفة تسير في الاتجاه المعاكس لم يتمكن من تفاديها، فاصطدم بها بقوة كبيرة وسقط على حافة الطريق متأثرا بجروح وكسور أصابته بمختلف أنحاء جسده، ليتم نقله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، فيما فر سائق السيارة إلى وجهة مجهولة.

وحضرت إلى مكان الحادث عناصر الأمن المكلفة بحوادث السير بالمدينة، والتي فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إذ ينتظر الاستماع إلى سائق الدراجة النارية وعدد من الشهود، قبل إعداد تقرير مفصل لعرضه على أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

المختار الرمشي (طنجة)