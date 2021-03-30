محاكمة مقاولين مفلسين تثير احتجاجات

هاجمت سعيدة أيت بوعلي، من الفريق الاستقلالي، رئيسة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الحكومة لتخلفها عن إيجاد حلول لمشاكل فرضتها تداعيات كورونا، إذ تمت محاكمة العديد من المقاولين الصغار في قطاعي الصناعة التقليدية والسياحة، لأنهم لم يتمكنوا من سداد القروض التي في ذمتهم.

وأكدت البرلمانية، أن البعض اقترض 60 ألف درهم، وأدى 40 ألفا منها، ووجد نفسه في ضائقة مالية جراء تداعيات كورونا والحجر الصحي، والإغلاق الليلي، فالتمس إعادة جدولة ديونه المتبقية، لكن، عوض أن يؤخذ بيده، تمت متابعته قضائيا.

وقالت المتحدثة في لجنة القطاعات الاجتماعية في مناقشة سياسة الحكومة في التشغيل، مساء الثلاثاء الماضي، إنها تتوفر على ملفات كثيرة، تؤكد غياب الحكومة والبنوك عن تقديم المساعدة للذين يعانون عسرا في أداء ما بذمتهم، داعية إلى تقديم المساعدة للمقاولة المواطنة، ومراقبة تلك التي استغلت الظرفية لتسريح عمالها بدون وجه حق، لأن “الباطرون» يفكر بطريقة تقليدية بأنه يجب أن يستمر في تحقيق الأرباح، على حساب المنتجين الذين لولاهم لما كان مقاولا.

أحمد الأرقام