״السورسي״ لصاحبة محل للتدليك

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين الماضي، حكمها في قضية استغلال فتيات في البغاء، ضمنهن قاصر، داخل محل للتدليك. وقضت هيأة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة الرئيسية صاحبة محل التدليك، من أجل جريمة المشاركة في التغرير بقاصر، ومؤاخذتها من أجل الباقي، وحكمت عليها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، فيما قضت بمتابعة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم، و معاقبة أربع مستخدمات بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، ومعاقبة متهم آخر بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر.

وتتابع في القضية، صاحبة محل التدليك وأربع مستخدمات وزبون، في حالة سراح بعد قرار المحكمة الإفراج عن المتهمة الرئيسية بكفالة، وذلك على خلفية إيقافهم في حالة تلبس بجنح الفساد والتحريض على الدعارة، وحيازة وتسيير محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والتغاضي عن ممارسة البغاء، وأخذ نصيب مالي من ذلك، والتغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف.

عادل بلقاضي (مراكش)