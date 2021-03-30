ساجد يقلب الطاولة على معارضيه

قلب محمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، الطاولة على أعضاء بالحركة التصحيحية، بعدما خفت توهجها وضمانه مساندة أبرز قيادييها، عقب تدخل أعضاء بالمكتب السياسي لرأب الصدع بين الغاضبين وساجد.

وهكذا أزاح الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد فكري، المنسق الإقليمي لحزب «الحصان» باليوسفية، والذي شغل هذه المهمة لسنوات، وعين عوضا عنه محمد زعنان، المنتمي إلى الحزب نفسه، والذي يشغل مهمة رئيس جماعة «الكنتور».

ووجه ساجد مراسلة إلى محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اليوسفية، يخبره من خلالها أنه تم تعيين محمد زعنان مكلفا بتنسيق هياكل الحزب بالإقليم.

ولم يتقبل محمد فكري، الذي يعتبر عضوا بالحركات التصحيحية التي عرفها الحزب في السنوات الأخيرة، قرار إزاحته من قبل محمد ساجد، ووجه كتابا إلى عامل إقليم اليوسفية، يخبره من خلاله بأن الأمين العام للحزب فاقد للشرعية القانونية، وبسط من خلال المراسلة المشاكل التنظيمية التي يعرفها الحزب، بيد أن مصادر مطلعة أكدت أن ساجد «مازال يمارس مهامه على رأس الحزب، بحكم عدم صدور أي حكم يجرده من مسؤوليته الحزبية، وبالتالي فإن الدفع بانعدام الصفة، كلام مردود ولا يستقيم».

واعتبرت مصادر «الصباح» أن مثل هذه القرارات قد تدخل الحزب مجددا في دوامة من المشاكل التنظيمية، قبيل الانتخابات المقبلة.

محمد العوال (آسفي)