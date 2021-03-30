اعتقال نصابين بالبئر الجديد

تواصل الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالبئر الجديد، أبحاثها وتحرياتها حول ملف النصب على الفلاحين بمنطقة المهارزة الساحل التابعة للبئر الجديد، بالاستماع إلى موثقين يشتبه في تواطئهما مع المتهمين الرئيسين، اللذين نصبا على عدد من الراغبين في بيع عقاراتهم.

ومن المنتظر أن تكشف الأبحاث والتحريات المستمرة عن تورط عدول وموثقين وبعض الموظفين الموكول لهم تحرير شهادات إدارية وقد يطول البحث مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية.

وسبق للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أن وضعت ملف القضية بين يدي المركز ذاته والتمست منه تعميق البحث مع جميع الأطراف. واستمعت الضابطة نفسها لعدد من المتضررين الذين أكدوا في شكاياتهم أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل المتهم، الذي اتفق معهم على بيع عقاراتهم بتحرير وعد بالبيع للأراضي المخزنية التي كانوا يستغلونها، مقابل مبلغ مالي على سبيل التسبيق، ثم لجأ إلى بيعها وتسلم ثمنها بالكامل في تواطؤ مع بعض الموثقين، وظل يماطل ويتأخر في تسديد ما بذمته لأصحاب العقارات.

وبعد ذلك أوقفت الضابطة ذاتها المتهم الرئيسي زوال الثلاثاء الماضي واستمعت له حول المنسوب إليه، واعترف بأنه اتفق مع عدد من أصحاب العقارات وباعها وأنه سدد ما بذمته لأصحابها، في حين ما زال مدينا للبعض الآخر. وتم الاهتداء إلى المتهم الثاني الذي كان يساعده في عمليات النصب والاحتيال. وتقدم مهاجر بالديار الإسبانية أمام الضابطة القضائية ذاتها وعزز باقي الشكايات بتصريح وضح فيه أنه تعرض للنصب من قبل المتهم الثاني، الذي تم إيقافه هو الآخر وتم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية وخضعا للتحقيق إلى وقت متأخر من الليل. وأحالت الضابطة نفسها المتهمين، الأربعاء الماضي، على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة على خلفية النصب والتزوير وخيانة الأمانة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)