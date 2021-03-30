الإقالة قريبة من مورينيو

باتت الإقالة قريبة من البرتغالي جوزي مورينيو، مدرب توتنهام، بعد الإقصاء الصعب أمام دينامو زغرب الكرواتي، في ثمن نهاية الدوري الأوربي.

وفاز توتنهام بملعبه بهدفين لصفر، قبل أن يسقط بملعب دينامو بثلاثة أهداف لصفر، بعد اللجوء إلى الشوطين الإضافيين.

واعتبرت الصحافة الإنجليزية، سقوط توتنهام بتلك الطريقة «فضيحة»، مبرزة أن اختيارات مورينيو هي السبب الأول، إذ اعتمد على لاعبين احتياطيين في المباراة الثانية، معتبرا هدفي الذهاب كافيين لضمان التأهل.

وأكدت الصحف نفسها أن إدارة توتنهام، باشرت فعلا اتصالاتها مع مدربين آخرين، يمكنهم تعويض مورينيو، خاصة أن النادي كان يعول على بطولة الدوري الأوربي لتفادي خسارة مالية قياسية نهاية الموسم الرياضي، من الممكن أن تؤثر على مداخيل الفريق، الذي تعود على المشاركة في عصبة الأبطال في السنوات السابقة، وإذا به يغادر الدوري الأوربي من ثمن النهاية.

واعترف مورينيو بعد الإقصاء، بتحمله المسؤولية، وأنه سيحمي لاعبيه مهما كانت النتائج، مبرزا أنه يملك فريقا قويا، ولا يستحق هذا الإقصاء المبكر.