ألونسو يقترب من مونشنغلادباخ

ذكرت صحف بريطانية وألمانية، أن الإسباني تشافي ألونسو، وصل إلى اتفاق، على قيادة بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، انطلاقا من الموسم الرياضي المقبل.

ووثق مسؤولو الفريق الألماني، في ألونسو، بعدما أنهى فترة تكوينه، وبات بإمكانه قيادة فريق بأحد الدوريات الكبرى.

ويعتبر ألونسو من أفضل لاعبي خط الوسط، في تاريخ الكرة الإسبانية، إذ لعب في ريال مدريد وليفربول وأنهى مسيرته في بايرن ميونيخ في 2017، قبل أن يتحول للتدريب.

وأشرف ألونسو على الفريق الرديف لريال سوسيداد، الفريق الذي استهل معه مساره في 2000، وتلقى تكوينه فيه.

ورغم قلة خبرته في التدريب، وضعت إدارة مونشنغلادباخ ثقتها في ألونسو، بعد النتائج السلبية التي رافقت الفريق في الموسم الرياضي الجاري.