تحكيم مغربي لقمة تونسية

عينت لجنة التحكيم التابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ثلاثي تحكيم مغربيا لقيادة القمة التي تجمع بين الصفاقس والنجم الساحلي التونسيين في 11 أبريل المقبل لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكنفدرالية.

ويتكون الثلاثي المغربي من سمير الكزاز، حكما للوسط، بمساعدة مصطفى أكاركاد وزكرياء البرنسي، على أن يتولى عادل زوراق، مهمة الحكم الرابع.

كما عينت اللجنة ذاتها، الحكم الدولي رضوان جيد لقيادة مباراة بنين ونيجيريا، اليوم(السبت)، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا الكامرون 2021. ويساعد جيد مصطفى أكاركاد ولحسن أزكاو، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للدولي المغربي سمير الكزاز.

ن. ك