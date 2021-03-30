رسالة رياضية: محترفون وهواة

بلغ اللاعبون المغاربة درجات متقدمة في الوعي بالاحتراف، واحترام العقود التي تربطهم بأنديتهم.

ويظهر هذا الانطباع في سلوك أغلب اللاعبين، إذ قلت مجموعة من الممارسات السلبية التي كانت مألوفة في سنوات مضت، خصوصا من حيث التهور في التصريحات، وردود الأفعال تجاه المدربين والحكام والجماهير.

وصار أغلب اللاعبين متحفظين في تصريحاتهم الصحافية، عكس ما كان عليه الوضع في سنوات مضت، بل إن أغلب اللاعبين أصبحوا يطلبون رأي إدارة النادي، قبل الإدلاء بأي تصريح، كما صاروا يجتهدون لتطوير مؤهلاتهم، من خلال القيام بتمارين إضافية في القاعات، خارج الحصص الجماعية التي يخوضونها مع أنديتهم.

ورغم هذا التحسن، مازالت هناك بعض الشوائب، على مستوى الصورة التي يقدم بها اللاعب ناديه ونفسه، في غياب أطر محترفة في أغلب الأندية من جهة، وعلى مستوى طريقة تدبير اللاعب لحياته الخاصة، بسبب هشاشة الأشخاص المحيطين به، وسوء التكوين، والذي لا يأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار، من جهة ثانية.

لكن الغريب في الأمر أن الطرف الذي يفترض أن يجر القاطرة نحو الاحتراف، مازال غارقا في الهواية، ويتعلق الأمر بالمسير والمدرب، ذلك أن الأغلبية الساحقة من مسيري الأندية الوطنية لا يحترمون التزاماتهم تجاه لاعبيهم ومدربيهم ومستخدميهم، فيما يسجل ضعف كبير لدى المدربين، في ما يتعلق بمبادئ الاحتراف، خصوصا في تدبير التعامل مع اللاعبين، وأساليب تحفيزهم، وإعدادهم للمباريات، وتوجيهم، وتدبير العلاقة مع الإدارة والتواصل مع الإعلام، وما خفي أعظم.

عبد الإله المتقي