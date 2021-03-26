الملك يهنئ ثونجلون سيسوليث بمناسبة تنصيبه رئیسا لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنية إلى ثونجلون سيسوليث، بمناسبة تنصيبه رئیسا لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لسيسوليث عن أصدق التهاني، راجيا لفخامته كامل التوفيق في تحقيق ما يصبو إليه شعبه من اطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم حرص المملكة المغربية على تعزيز علاقات الصداقة التي تربطها بجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وعلى العمل سويا من أجل الارتقاء بتعاونهما الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا”.