برقية تهنئة من الملك إلى رئیس بنغلاديش بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمد عبد الحميد، رئیس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لمحمد عبد الحميد بموفور الصحة والهناء، ولشعبه الشقيق بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإنها لمناسبة لأشيد فيها بما يجمع بين بلدينا من علاقات الأخوة المتينة والتعاون البناء، والتي نحرص سويا على ترسيخها وتعزيزها بما يستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين”.