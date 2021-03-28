4 سنوات لمروج كوكايين بالحسيمة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، متهما بترويج المخدرات القوية «الكوكايين» بإمزورن، بأربع سنوات حبسا نافذا.

وأخذت المحكمة المتهم (ح. أ)، من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإتلاف المخدرات المحجوزة، كما قضت في طلبات إدارة الجمارك بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة الأخيرة غرامة مالية قدرها 7 ملايين و466 ألفا و172 درهما مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا، عند عدم الأداء، مع تحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى.

وتوبع المتهم المتحدر من حي «لعزيب» بإمزورن من قبل النيابة العامة، بتهم تتعلق بـ»مسك وترويج المخدرات القوية والحيازة غير القانونية للمخدرات أو المواد المخدرة طبقا للفصل 181، المتعلق بالحيازة غير المبررة للمخدرات».

من جهة أخرى، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للأمن الجهوي للحسيمة، أخيرا، من إيقاف أحد كبار مروجي المخدرات القوية ( الكوكايين ) بإقليم الحسيمة، كان مبحوثا عنه بموجب عدة مذكرات بحث وطنية، من قبل مصالح الأمن بالحسيمة وإمزورن وبني بوعياش وكذا مصالح الدرك الملكي.

وحسب مصدر مطلع، فقد جرى إيقاف المعني بالأمر بإمزورن بعد مباغتته بسيارات خاصة، ليتم العثور بحوزته على كمية كبيرة من الكوكايين وميزان إلكتروني وهواتف محمولة.

ج . ف (الحسيمة)