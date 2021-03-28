إدانة عصابة لسرقة الهواتف بالجديدة

شريط فيديو وثق لفصول الجريمة والأمن أطاح بها

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة ،أخيرا، متهمين بارتكاب عمليات السرقة، وحكمت على الأول الذي يبلغ من العمر 26 ب5سنوات سجنا نافذا ، فيما أدين شريكه البالغ من العمر 29 سنة، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا ، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام ، بجناية السرقات الموصوفة.

وجاء إيقاف المتورطين من قبل عناصر الدائرة السادسة بتنسيق مع فرقة الدراجين، بعد تعدد شكايات الضحايا، وعلمت “الصباح” أن المتهم الرئيسي يعد واحدا من أ خطر سارقي الهواتف بالجديدة ، خاصة أن أغلب ضحاياه من النساء ، بعدما توصلت بمعلومات دقيقة عن تحركاته رفقة شريكه لتعمل العناصر الأمنية على إيقافه، غير بعيد عن حي المطار الذي اختاره لاستهداف ضحاياه في حالة تلبس بمحاولة سرقة امرأة، قبل أن يعترف بهوية مرافقه، الذي ظهر بأحد الفيديوهات المصورة، التي وثقت عملية استهداف السارقين لإحدى الضحايا، من خلال الاستيلاء على هاتفها المحمول تحت التهديد.

وحاصرت عناصر الشرطة المتهم الأول، الذي كان مطلوبا للعناصر الأمنية رفقة شريكه، رغم محاولته الفرار أثناء مباغتته متلبسا بمحاولة السرقة لوحده على متن دراجة نارية ، قبل اقتياده لمقر الأمن الإقليمي بالجديدة. وأضافت المصادر أن السارقين قاما بعدة سرقات بلغت ثماني عمليات، إضافة إلى استهدافهما ضحايا بمصطاف سيدي بوزيد، والاستيلاء على هواتف محمولة. وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل التحقيق معهما، إذ اتضح للمحققين من خلال الاستماع إليهما، أنه عادة ما يتوجهان الى حي المطار وكذا بالقرب من أحد المراكز التجارية الكبرى، التي تعرف توافد عدد مهم من النساء قصد التبضع، فنجحت العناصر الأمنية في تحديد هوية المتهم الرئيسي والترصد له بعد نصب كمين محكم أفضى إلى إيقافه، وهو بصدد سرقة امرأة.

وكشفت التحريات التي بوشرت مع المتهم قبل إيقاف شريكه، أنهما قاما بعدة سرقات استهدفت النساء، وأن أغلب الضحايا لم يتقدموا للمصالح الأمنية، من أجل تقديم شكايات تتعلق بالسرقة، وتعميقا للبحث استدعت عناصر الشرطة القضائية، بعض الضحايا من النساء اللواتي تقدمن بشكايات في مواجهة السارقين، حيث تعرفن على الموقوفين بسهولة، وفور إتمام البحث أحيلا على الوكيل العام، أودعا السجن المحلي ، بعد متابعتهما في حالة اعتقال حسب التهم الموجهة إليهما، وأحيلا على غرفة الجنايات لمحاكمتهما. وخلال أطوار المحاكمة عن بعد، تراجع المتهمان عن تصريحاتهما المدلى بها أمام المحققين ، قبل أن تتم مواجهتهما بقرص يوثق عملية سرقة ، وخلال مرافعة دفاعهما تقدم بتنازل عن المتابعة صادر عن بعض الضحايا، وأثناء المداولة ، قررت هيأة الحكم إدانتهما حسب التهم الموجهة اليهما، مع مراعاة ظروف التخفيف بالنسبة للمتهم الثاني لانعدام سوابقه القضائية.

أحمد سكاب (الجديدة)