قتيل في حادثة بجمعة اسحيم

اهتزت جمعة اسحيم، مساء الثلاثاء الماضي، على وقع حادثة سير مميتة ذهب ضحيتها شاب كان يمتطي دراجة نارية.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن الضحية كان يمتطي دراجة نارية من نوع “سي 90″، فصدمته سيارة أجرة كانت تسير بسرعة، في اتجاه ثلاثاء بوكدرة.

وأفاد مصدر مسؤول أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة في مكان وقوع الحادثة بالقرب من محطة وقود بجمعة اسحيم، بسبب قوة الاصطدام وحدوث إصابة خطيرة على مستوى الرأس.

وتجمهر عدد كبير من المواطنين في مكان الحادثة ليتم إشعار السلطة بها، فانتقل ممثلون عنها إلى مكان وقوعها مباشرة بمعية فرقة من الدرك الملكي التي قامت بالمعاينات الضرورية.

وجرى نقل جثة الهالك في اتجاه مستودع الأموات البلدي الموجود خلف المستشفى الجهوي محمد الخامس بآسفي، بهدف إخضاعها إلى التشريح الطبي لتحديد السبب الرئيسي للوفاة.

حسن الرفيق (آسفي)