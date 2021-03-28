3 سنوات لمضرم النار بكومة من تبن

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية إضرام النار ومحاولة السرقة.

وتوصلت الضابطة القضائية التابعة للركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بنور بإرسالية من الوكيل العام للملك، تفيد بضرورة الاستماع إلى المشتكية والبحث والتحقيق مع كل الأطراف الواردة فيها.

وصرحت المشتكية أثناء الاستماع إليها، أنها كانت نائمة إلى جانب زوجها، فسمعت نباح الكلاب فأيقظته وطلبت منه الخروج لمعرفة سبب ذلك، ثم تبعته وشاهدت المتهم الأول بصدد سرقة الدجاج من الخم الموجود أمام بيتها، بينما كان المتهم الثاني متكئا على عمود كهربائي وهو في حالة سكر، فسبها وشتمها، واشتبك مع زوجها، فتدخلت وطلبت منه الابتعاد عنهما مخافة تعرضه للأذى.

وأضافت أنهما عادا إلى وسط منزلها، وبعد مرور بضع دقائق، لمحت لهيب النار بكومة من التبن، وخرجت وطلبت النجدة، لكن لا أحد هب لمساعدتها. وأتت النار على 100 بالة من التبن، قدرت قيمتها بـ3000 درهم.

وتقدمت بشكاية في الموضوع أمام الوكيل العام للملك، وأدلت بأسماء لبعض الأشخاص، الذين تدخلوا لدفعها وإجبارها على التنازل مقابل تعويضها عن الضرر. ونفى المتهم إضرام النار في التبن، وأوضح أنه كان في حالة سكر ولم يعلم بمن قام بذلك.

أ . ذ (الجديدة)