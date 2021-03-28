زلاغ: والدتي في غرفة العمليات

وجهت الفنانة حسناء زلاغ رسالة إلى جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، تدعوه فيها إلى الدعاء لوالدتها بالشفاء، خاصة أنها تمر بوعكة صحية أدخلت إثرها للمستشفى للخضوع لعملية جراحية.

وقالت حسناء زلاغ في تعليق على صورة رفقة والدتها “أمي الحبيبة الآن في غرفة العمليات رجاء دعواتكم لها اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفيها وتطل عمرها وتمدها بالصحة والعافية إنك على كل شيء قدير”.

وأحيت حسناء زلاغ خلال فبراير الماضي حفلات خاصة بالدوحة، حيث تقاسمت مع متابعيها على “إنستغرام” مقطع فيديو من حفل خاص، والذي جاء بعد فترة طويلة من توقف الأنشطة الفنية والسهرات بسبب تفشي وباء كورونا.

وعلى هامش زيارة زلاغ لقطر نشرت مجموعة من الصور على “إنستغرام”، تخص مجموعة من الفضاءات، والتي حظيت باستحسان جمهورها.

تجدر الإشارة إلى أن حسناء زلاغ طرحت عدة أعمال من بينها ألبومها الغنائي “وفر كلامك”، الذي يضم ثماني أغان، كما صورت منه على طريقة الفيديو كليب أغنيتي “حبيتني لا” و”غايب عني” من إخراج سام كيال.

وكانت أغنية “حبيبي سرقني” أول دويتو في المسار الفني لحسناء زلاغ، خريجة برنامج اختيار المواهب “استوديو دوزيم”، والذي جمعها بالفنان السعودي طلال سلامة.

أمينة كندي



