نهاية عبثية لمسرحية الكرسي المتحرك

منجب يغادر سجن العرجات جريا ويصدح بسب الملة بعد مشهد دراما الإضراب عن الطعام

كذب المعطي منجب، المتابع على خلفية قضية غسيل أموال، مرافعات الجمعيات الدولية التي عبرت عن “قلق بالغ إزاء تداعيات الإضراب عن الطعام على صحته وحياته بالنظر إلى معاناته من عدة أمراض مزمنة”، إذ غادر سجن العرجات بعد تمتيعه بالسراح المؤقت جريا، تاركا خلفه ديكور مشهد الكرسي المتحرك، يصدح بسب الملة في محاولة للاستقواء على محاكمة أكل غلة تحويلات مالية مشبوهة.

ولم تتردد الداخلية في الرد على المعطي، الذي أدلى فور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي، في شريط فيديو يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، بتصريحات وادعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات “البوليس السياسي” و”الأمن السياسي” ووجود “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة”.

وأكد بلاغ للداخلية أن عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة وأن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين.

وشددت الداخلية على رفضها المطلق لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة التي يبقى الهدف منها تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة، معتبرة أن اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أي كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية، لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية. فجميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز.

وحكمت المحكمة الابتدائية بالرباط، على منجب بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إذ توبع الناشط الحقوقي من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب كما تم الحكم عليه بأداء 5000 درهم غرامة من أجل باقي التهم في القضية التي انطلقت منذ 2015، وهو موضوع متابعة في ملف آخر، بعدما ورطته إحالة من وحدة معالجة المعلومات المالية في غسيل أموال وغنائم “حقوق الإنسان” بمساعدة زوجته الأجنبية، إذ خلص البحث التمهيدي معه وبعض أفراد عائلته، إلى وجود مجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه، لأنها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من قبل المعطي منجب وأفراد من عائلته، وتضمنت المعلومات المتوصل بها من الوحدة المذكورة، معطيات حول أفعال تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال.

ياسين قُطيب