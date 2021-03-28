عملية مغربية أمريكية تطيح بخلية إرهابية

تنسيق مخابراتي كشف مخططا لنسف مقرات أمنية بعبوات ناسفة ومهاجمة رجال حموشي

أطاحت الاستخبارات المغربية بتنسيق مع نظيرتها الأمريكية، صباح أمس (الخميس)، بخلية إرهابية بوجدة، كانت تخطط لتفجير منشآت وطنية حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية، وتنفيذ عمليات إرهابية بعبوات ناسفة لزعزعة استقرار المملكة.

وأوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أربعة إرهابيين، تتراوح أعمارهم ما بين 24 سنة و28، ينشطون بوجدة، ويرتبطون بما يسمى تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتلقوا تعليمات من أحد قياديي التنظيم المتطرف لتنفيذ عمليات إرهابية.

وجاء إيقاف أعضاء هذه الخلية الإرهابية في عمليات أمنية متزامنة في أربعة أحياء سكنية مختلفة بوجدة، اضطرت خلالها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لإطلاق عبوات صوتية لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه الرئيسي، كما تمت ملاحقة المشتبه فيه الثاني وإيقافه في أسطح المنازل المجاورة أثناء محاولته الفرار، في ظروف من شأنها تعريض نفسه وسلامة الغير للخطر.

ومكن التفتيش الأولي بمنزل المشتبه فيه الرئيسي ضمن الخلية من حجز مبلغ مالي مهم بالأورو، وأربعة جوازات سفر خاصة بجميع أعضاء الخلية كان يحتفظ بها في مكان آمن بمنزله، وأسلحة بيضاء، فضلا عن ضبط أجهزة معلوماتية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة.

و أظهرت الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة، أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية أعلنوا “ولاءهم” للأمير المزعوم لتنظيم “داعش”، وخططوا للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية، وذلك قبل أن تتم تعبئتهم وتكليفهم من طرف أحد قياديي “داعش” بمهمة تنفيذ مخططات إرهابية داخل المملكة، تستهدف منشآت وطنية حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.

وأشارت إجراءات البحث الأولي إلى أن المشتبه فيهم الموقوفين قاموا بتنفيذ عدة عمليات استطلاعية لرصد وتحديد الأهداف والمنشآت الحساسة المزمع استهدافها، كما كانوا يسعون لاكتساب خبرات في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، فضلا عن تنسيقهم مع قيادي في تنظيم “داعش” لتوفير الموارد والدعم اللوجيستيكي اللازم لتمويل مشاريعهم التخريبية.

وتم تفكيك هذه الخلية الإرهابية وإجهاض مخططاتها المتطرفة الوشيكة بفضل التنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، مما يؤكد مرة أخرى أهمية التعاون الدولي لمكافحة التهديدات الإرهابية، ويبرهن على نجاعة الشراكات المتميزة التي تلعب دورا رئيسيا في ضمان نجاح عمليات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. كما تؤكد هذه العملية الاستباقية الجديدة استمرار تنامي التهديدات الإرهابية التي تتربص بأمن المملكة وبسلامة المواطنين، وإصرار المتشبعين بالفكر المتطرف الموالي لتنظيم “داعش” على تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والممتلكات والنظام العام.

ومباشرة بعد انتهاء عملية الإيقاف تم وضع المشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بالإرهاب، للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين في هذه الخلية الإرهابية، وكذا رصد امتداداتها الإقليمية وارتباطاتها العضوية المحتملة بالمشاريع الإرهابية على الصعيد العالمي.

كريمة مصلي