تلاعبات بـ 23.8 مليارا بالصحة

اتفاق التزم بحل ملفات ممرضين ومديرية بالوزارة تلتف على اعتماداته

رمت مديرية المواد البشرية لوزارة الصحة بعود ثقاب فوق بنزين قطاع يعيش، منذ أكثر من سنة، على أعصابه، وتسببت في اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات والتوقفات، تنطلق بعض أشكالها النضالية غدا (السبت)، دون أن يعرف أحد متى ستنتهي.

وقرر آلاف الممرضين والقابلات وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين الانخراط في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية (أمام البرلمان ووزارة الصحة ومسيرات وطنية وجهوية)، مساندين بعدد من النقابات القطاعية وتنسيقيات وطنية، ردا على ما وصفوه بالمقلب الذي هندسته مديرية الموارد البشرية التي دست شياطين صغيرة في ثنايا اتفاق نونبر 2020 الذي اعتبره المهنيون انتصارا لهم، بعد سنوات من الظلم والمعاناة والمحن.

وقال مهنيون، منضوون في “التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين”، إن الإجراءات التي اتخذتها المديرية لتنزيل الاتفاق المنوه به من قبل الوزير أمام البرلمان، تعتبر جريمة في حق الآلاف منهم، “طلعوا من المولد بلا حمص”، حسب تعبير المصريين.

وأكد هؤلاء أن الاجتماع الذي احتضنه مقر مديرية الموارد البشرية، الاثنين 12 مارس الجاري، بحضور ممثلي النقابات الست الأكثر تمثيلية وترأسه عادل زنيبر، مدير المديرية رفقة رؤساء الأقسام والمصالح والمكلف بالتنظيم والمنازعات، كان كارثة بكل المقاييس، بعد أن قررت الوزارة تقسيم الغلاف المالي المخصص لتسوية الملفات العالقة منذ سنوات، بطريقة مجحفة، مكنت الموظفين خارج السلم من 15 مليارا و500 مليون، أي ما يقارب 75 في المائة، من إجمالي الغلاف المرصود، بينما سيخصص الباقي (8 ملايير و300 مليون) لتغطية ما تبقى من ملفات، علما أن أغلبية الممرضين لم يستفيدوا سوى من إضافة سنتين أقدمية اعتبارية، ابتداء من تاريخ دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ.

ووصفت التنسيقية العرض المقدم بالهزيل، ولا يلبي الحد الأدنى من الإنصاف وجبر الضرر الناتج عن الظلم الذي تجرعه أعضاؤها منذ مراجعة النظام الأساسي لـ 1993، مرورا بتجميد الترقية لمدة أربع سنوات متتالية والإجهاز على مكتسبات الأقدمية بمرسوم الترقية بالوظيفة العمومية لـ 2005 وانتهاء بإصدار النظام الأساسي الجديد لهيأة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات في شتنبر 2017.

وقال المهنيون إنهم تنفسوا الصعداء بعد الاتفاق “التاريخي” بين وزارة الصحة لـ12 نونبر 2020 الذي يقر بحقهم المشروع في الإدماج، بأثريه الإداري والمالي، ضمن الأطر المحدثة بالنظام الأساسي الجديد، بالدرجات الموالية للدرجات الحالية الموروثة عن النظام الأساسي القديم، ابتداء من 26 أكتوبر 2017.

وأكد المهنيون أنهم فوجئوا بما يشبه سرقة هذا الاتفاق، عبر مخرجات مشوهة، تلتف على الجوهر، وتترك الوضعية معلقة إلى ما لا نهاية، مصرين على خوض كل الأشكال النضالية، إلى حين تقويم هذا الاعوجاج، ومراجعة قرار مديرية الموارد البشرية الذي وصفوه بالمشؤوم.

يوسف الساكت