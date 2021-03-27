الجواهري يهاجم الحكومة

انتقد استمرار الغش الضريبي والرشوة وتبادل الشتائم بين السياسيين

هاجم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الحكومة والبرلمان لتخلفهما عن المصادقة على القانون الإطار لإصلاح النظام الضريبي، بسبب استمرار ظاهرة مسيئة للاقتصاد الوطني، والمتمثلة في تهرب المقاولين من أداء الضرائب، وغش آخرين في طريقة الأداء بتقليص حجم الأرباح، وتقديم فواتير مزورة.

واستغرب الجواهري، تلكؤ الحكومة في إحالة القانون على البرلمان، الذي حصل بشأنه توافق بين جميع المشاركين في المناظرة الوطنية لتحقيق عدالة جبائية، مضيفا أن الذي يدبر الشأن العام عليه أن يحدد أولويات منها محاربة الرشوة وإصلاح أنظمة التقاعد والقطاع الصحي، ونظام التكوين الملائم لسوق الشغل، وتحديد معايير صرف المساعدات المباشرة عبر السجل الاجتماعي، عوض التخصص في تبادل الشتائم وكيل الاتهامات بالفشل. وهاجم المتحدث نفسه، في ندوة صحافية رعاها عن بعد من الرباط، مساء أول أمس (الثلاثاء)، المقاولين الذين يمارسون الغش أو التملص الضريبي، ويطلبون مساعدات من الدولة لضمان التنافسية مع منتجات خارجية، وهم يعلمون أن إمكانياتها ضعيفة من حيث المداخيل لوجود هذا النوع من التلاعب، مضيفا أن الذي يحاججه بالقطاع غير المهيكل إنما يتهرب من الإصلاح.

وحث الحكومة على وضع معايير لتقديم المساعدات بالنسبة إلى المقاولات التي توجد في وضعية صعبة وقابلة لتحقيق انتعاشة، وترك التي تموت لوحدها لأن دعمها لن يحل مشكلتها البنيوية غير المرتبطة أساسا بتداعيات كورونا.

وبخصوص المديونية الخارجية، حذر من تفاقمها، مؤكدا أنها انتقلت من 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى 77.4 في المائة وستتجاوز 81.3 في المائة، بسبب أزمة تداعيات كورونا، ما سيؤثر على التنقيط الدولي للمغرب، مستدركا بأن الأهم في هذه الأزمة، هو المحافظة على احتياطي العملة، مع التشديد على أهمية مواصلة الإصلاحات لكي يتفاوض المغرب مستقبلا مع صندوق النقد الدولي دون أن يخضع لشروط مجحفة، كما حصل في السابق، ويحصل لدول عربية.

وبشأن نسبة العجز، وصفه الجواهري بأنه ثقيل، إذ انتقل من 6.5 في المائة، إلى 7.2 في المائة، بسبب أزمة كورونا، فأفرز تنفيذ الميزانية لحساب قانون المالية المعدل عجزا قدره 82.4 مليار درهم أو 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يتطلب الحرص على تدقيق النفقات وصرفها في ما هو أساسي، مضيفا أنه متفائل بمستقبل واعد، وهذا مرتبط أيضا بوضعية عدد الملقحين بالمغرب لتحقيق مناعة جماعية، تسهل عمليا تحقيق انتعاشة اقتصادية، عبر تنفيذ حزمة إصلاحات بأولويات واضحة، وجلب الاستثمارات.

أحمد الأرقام