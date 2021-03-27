منتخب الدراجات في طواف مالي

استهل المنتخب الوطني للدراجات، مشاركته في الدورة التاسعة لطواف مالي الدولي، أول أمس (الثلاثاء)، وإلى غاية بعد غد (السبت).

وذكر بلاغ للجامعة الملكية للدراجات، أن المنتخب سيعتبر دورة طواف مالي، إعدادية للألعاب الأولمبية بطوكيو، إذ سيحتك مع منتخبات قارية، مثل كوت ديفوار والسنغال وموريتانيا وبنين وغامبيا. وتلعب هذه الدورة على خمس مراحل، إذ سيقطع الدراجون مسافة 657 كيلومترا، أطولها المرحلة الثالثة، التي ستربط بين باماكو وبوغوني، والتي تبلغ مسافتها 150 كيلومترا، متبوعة بمرحلة بوغوني ونيينا، التي تبلغ مسافتها 130 كيلومترا.

ومن المنتظر أن يتكون المنتخب الوطني من الدراجين هشام بنوزة وسليمان منوال ومحمد إبورك وعزيز شقري ومحمد الشاوي وحمزة بوكرين، يقودهم أيوب الحيمر ومساعده محمد الركراكي.

ع. د