“أمغار” أفضل وثائقي بلندن

يتناول جانبا من الموروث الثقافي المغربي وفض النزاعات المستعصية

توج الفيلم الوثائقي المغربي “أمغار” ، بجائزة أفضل فيلم وثائقي بلغة أجنبية في المهرجان الدولي للسينمائيين بلندن، الذي نظم من 15 إلى 19 مارس الجاري.

وفي السياق نفسه، تم اختيار” أمغار” للمشاركة والتنافس على جوائز مسابقة الفيلم الوثائقي، إلى جانب سبعة أفلام أخرى في المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بالأقصر بمصر في دورته العاشرة، التي تنطلق في 25 من مارس الجاري.

و”أمغار” من إنجاز فريق يتكون من رشيد الحجوي صاحب الفكرة والإعداد، والطاهر عبدلاوي وعصام الشهبوني في التصوير، وبوشعيب المسعودي، وهو من إنتاج شركة “إبداع للإنتاج السمعي البصري”.

ويتناول فيلم “أمغار”، مدته حوالي 61 دقيقة، لمخرجه المغربي بوشعيب المسعودي، جانبا من الموروث الثقافي المغربي، والمتجسد في شخصية “أمغار” وأدواره المختلفة داخل المجتمع والقبيلة، خاصة في ما يتعلق بحل مشاكل الناس المتعددة، وفض النزاعات المستعصية القائمة بينهم على مستويات الاقتصاد والاجتماع وغيرهما.

كما يعكس الفيلم الحياة اليومية داخل المجتمع المغربي وفلسفة التعايش بين الناس والاحتكام إلى حكمة “أمغار” الرجل “النزيه والعادل والوقور، الذي يفضل حماية مصالح الناس على التفكير في مصالحه الخاصة”.

ويصور الفيلم، حسب الورقة التعريفية، رؤية فلسفية لظاهرة اجتماعية ومجتمعية حاسمة في أمور يومية معاشة.

ويشار إلى أن المسعودي، هو طبيب مختص في أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، عضو ومؤسس للعديد من الجمعيات العلمية والمدنية، ومهتم بالتصوير الفوتوغرافي وبالفيلم السينمائي وخاصة الوثائقي، وحاصل على دبلوم التقني المتخصص في السمعي البصري(الإخراج)، ومدير المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة المغرب (2008 – 2018)، ومؤلف كتاب “الوثائقي أصل السينما” (2012)، ومجموعة قصصية قصيرة “شذرات من حياتي، شيء من الواقع وشيء من الخيال” (2017)، وكتاب “الثقافة الطبية في السينما، عبر عينة من الأفلام”(2018)، والمجموعة القصصية القصيرة “تيه ومتاهة في عالم الطب” (2019)، والمجموعة القصصية القصيرة “لهفة وهتاف.. شذراتهم” (2020)، و”السينما والأوبئة” (2020)، والمجموعة القصصية القصيرة “دخلت.. شذراتهن” (2021).

وشارك المسعودي في كتب جماعية: “شفشاون في عيونهم” (2012)، و”حقوق الإنسان في الفيلم الوثائقي، تجليات” (2015)، و”المدينة والفنون في السينما” (2016)، و”الصمت في السينما” (2018). وشغل رئيسا وعضوا للجن تحكيم وطنية ودولية.

خالد العطاوي