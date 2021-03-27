الكيسر مرشح لتدريب “الكوديم”

تتجه إدارة النادي المكناسي، الممارس بالقسم الوطني هواة، نحو التعاقد مع الإطار الوطني امحمد الكيسر، المنفصل حديثا عن الكوكب المراكشي.

وذكرت مصادر متطابقة أن النادي المكناسي يتجه نحو الانفصال عن مدربه الحالي الحسين توتة، لاختلاف في الرؤى المستقبلية، وتوجد على طاولته العديد من الأسماء المرشحة لتدريبه من بينها التونسي كمال الزواغي. ويستعد النادي المكناسي للشطر الثاني من البطولة بتطوان، ويشرف على تدريبه محمد غرغوش الملقب بـ «الصامبا».

ويحتل النادي المكناسي إلى حدود نهاية مرحلة الذهاب، الرتبة الثالثة في القسم الوطني هواة، برصيد 27 نقطة، بعيدا عن الصف الأول الذي يحتله الاتحاد الإسلامي الوجدي بنقطتين.

نور الدين الكرف