قناع ذهبي عمره 3 آلاف سنة

عثر علماء آثار على بقايا قناع ذهبي بين مخزون ضخم من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى 3 آلاف سنة مضت، في موقع أثري بإقليم سيتشوان الصيني.

ويزن القناع نحو 280 غراما، ومن المعتقد أنه مصنوع من الذهب بنسبة 84 في المائة. ويعد هذا القناع المخصص للاحتفالات واحدا من أكثر من 500 قطعة عثر عليها داخل “ست حفر للأضاحي” اكتُشفت حديثا، وفق مسؤولين في الإدارة الوطنية للتراث الثقافي بالبلاد.

وقال بعض الخبراء إن المواد التي عثر عليها في الفترة الأخيرة يمكن أن تسلط مزيدا من الضوء على دولة شو القديمة، المملكة التي حكمت غرب حوض نهر سيتشوان حتى غزوها في 316 قبل الميلاد. وبجانب القناع الذهبي، عثر علماء الآثار على مصنوعات من البرونز ورقائق الذهب والعاج والعظام.

بطولة العالم في اللحى والشوارب

تحتضن أنتويرب في بلجيكا حدثا يقام كل عامين، إذ يستعرض المشاركون فيه تصاميم غريبة للحاهم وشواربهم. وانطلقت مسابقة العالم “للحى والشوارب” لأول مرة في 2001، وتستضيفها إحدى المدن كل سنتين.

وتشمل المسابقة تصنيفات وجوائز لأغرب شارب ولحية كاملة ولحية جزئية، وتشرف عليها رابطة اللحية والشارب العالمية. ويحتفل عدد من الشعوب باليوم العالمي للحية، وهو احتفال خاص بأصحاب اللحية الطليقة، إذ يجتمع أصحاب الذقون الطويلة معا في نشاط ما، مع الأصدقاء أو أفراد العائلة غير المطلقين لحاهم لإجبارهم على القيام بكل الأعمال المطلوبة، إذ يجب ألا يقوم الملتحون بأي نوع من الأعمال في يومهم، الذي يوافق السبت الأول من شتنبر، وهو حدث غير معروف أصله، لكنه يرد أحيانا إلى قبائل “الفايكينغز” الدانمركية.

“حيوان هجين” يثير الذعر بمصر

في مصر عادة ما ترتبط قصص الرعب للأطفال بحيوان غير معروف ولم يره أحد كثيرا في مصر، وهو “السلعوة”، لكنه يتصدر حديث المصريين كل فترة زمنية، بادعاء البعض ظهوره في إحدى القرى. وتصدر اسم “السلعوة” حديث المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ادعاء بعض المواطنين في محافظة المنوفية ظهورها.

وعاد الجدل مرة أخرى بعد إعلان أهالي إحدى قرى محافظة المنوفية ظهور هذا الحيوان، الذي أطلقوا عليه “السلعوة”، مطالبين المسؤولين والطب البيطري بضرورة التعامل معه. وحسب خبراء فإن “السلعوة” تُشبه الذئب والكلب والثعلب في هيأتها، وتتميز بسرعتها وسواد لونها وأذناها كأذني الثعالب وقدماها الأماميتان قصيرتان عن الخلفيتين وتتميز بالذكاء والمكر والقدرة الكبيرة على الاختباء والترصد وتجمع صفات الكلب والذئب والثعلب وابن آوى.