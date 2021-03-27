لقطات فنية

المهندس يطرح “كيفك”

طرح النجم ماجد المهندس، أغنية جديدة باللهجة اللبنانية تحمل اسم “كيفك”، على موقع “يوتوب”، من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت.

وحققت آخر أعمال المهندس نسب مشاهدة كبيرة، بعد ساعات قليلة من طرحها على “يوتوب”، وهو ما جعله يتفاعل مع متابعي صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الفنان ماجد المهندس، طرح أخيرا، أغنيته “وهيامه”، وهي من كلمات الجميلة وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس ميكس. كما طرح كذلك أغنية بعنوان “قالب خلقته” من كلمات رامي العبودي، ألحان وتوزيع موسيقي هيثم علاء الدين.

فضالي في “مفلح باشا”

أعلنت الفنانة المصرية منة فضالي، رسميا عودتها للمنافسة بموسم أفلام عيد الفطر 2021، بعد تأكيد طرح فيلمها الكوميدي الجديد “مفلح باشا”.

ونشرت منة فضالي، عبر حسابها “فيسبوك” البوستر الرسمي للفيلم، الذي يحمل صورتها بجانب الفنان أحمد رزق والفنان الكويتي نايف الراشد، وعلقت قائلة “قريبا في عيد الفطر المبارك، مع نايف الراشد في الفيلم الكوميدي مفلح باشا، وبطولة أحمد رزق ومنه فضالي وأحمد بو سيف وزينب كرم وخالد احمد وشجون الماجد”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، إذ يتناول العديد من الموضوعات الاجتماعية بحس ساخر، علما أن مشاهده صورت بين الكويت ومصر.