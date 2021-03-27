سلامي باق مع الرجاء

الرئيس تشبث به إلى حين مواجهة بيراميدز ورجاويون يدعون إلى جمع استثنائي

تشبث رشيد الأندلسي رئيس الرجاء، بجمال سلامي، مدربا للفريق، رغم معارضة أعضاء بالمكتب المسير والجماهير.

وحضر سلامي الحصة التدريبية للفريق، أول أمس (الأربعاء)، استعدادا لمباراة بيراميدز المصري، المقررة في 4 أبريل المقبل بالبيضاء، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وأبلغ سلامي لاعبيه خلال الحصة التدريبية، التي لم يحضرها الدوليون، أنه لا يعلم ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، حول مستقبله، لكنه حثهم على ضرورة العمل بجد، من أجل تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، من أجل ألوان الفريق والجماهير.

ويسعى رئيس الرجاء إلى بقاء سلامي، على الأقل إلى ما بعد مباراة بيراميدز، ذهابا وإيابا، وإلى أن يتم اختيار بديل، إذا تطلب الأمر، في المرحلة المقبلة.

وسبق للمكتب أن اعتبر قرار الإبقاء على سلامي حتميا، بسبب التزامات الفريق الكثيرة في الفترة المقبلة، في البطولة الوطنية وكأس «كاف» وكأس محمد السادس للأندية البطلة.

من جهة ثانية، طالب بعض المنخرطين بضرورة عقد جمع استثنائي، تقدم فيه الحصيلة الكاملة، مع تقديم المكتب لاستقالته، ويتم انتخاب آخر جديد.

وتدعو فئة من المنخرطين إلى الإنهاء مع «مرحلة المؤقت»، وانتخاب رئيس جديد، على أن يتقدم كل شخص أراد الترشح ببرنامج عمل قصير المدى، يهدف بالدرجة الأولى إلى إنقاذ مالية النادي المتأزمة، بسبب كثرة الديون.

ومن بين أهم الديون المتراكمة على الفريق، مستحقات اللاعبين، من منح توقيع ومنح مباريات، علما أن منهم من سينتهي عقده مع نهاية الموسم الرياضي الجاري.

العقيد درغام