تأييد الحبس لـ”سلطانة”

أيدت غرفة القضايا الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق مصممة الأزياء (س . ب) الشهيرة بلقب «سلطانة»، وشريكة لها، على خلفية تصوير أطوار إحدى جلسات محاكمة المغنية دنيا باطما، داخل قاعة المحكمة، في قضية ما بات يعرف بملف «حمزة مون بيبي». وكانت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية مراكش، قضت شهر غشت الماضي، بإدانة «سلطانة»، بـأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، كما قضت بإدانة شريكتها بـعشرة أشهر نافذة وغرامة 5000 درهم، بالإضافة إلى 50 ألف درهم تعويضا تضامنيا لفائدة باطما.

ووجهت للمتهمتين جنح القيام عمدا ببث وتوزيع تركيبة من صور أشخاص بقصد التشهير بهم، والقيام عمدا ببث وتوزيع وتسجيل صور أشخاص أثناء وجودهم في مكان خاص.

وحضرت مصممة الأزياء، وهي من بين الأطراف المشتكية في ملف «حمزة مون بيبي»، أطوار إحدى جلسات محاكمة المغنية باطما، وحاولت تصويرها بمساعدة شريكتها.

عادل بلقاضي (مراكش)