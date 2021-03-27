أسامة تطرح ثالث أغاني ألبومها

تضع المغنية زينب أسامة، اللمسات الأخيرة، على أغنية جديدة، تستعد لطرحها خلال الأسابيع المقبلة، تعتبر ثالث أغاني ألبومها، بعدما طرحت “دار العام” و”كيفي كيف الناس”، التي صورتها على طريقة فيديو كليب.

ويتوقع أن تصور الأغنية، أيضا على طريقة فيديو كليب، وهو الامر الذي تحدثت عنه في وقت سابق، مؤكدة أنها ستحاول أن تطل على جمهورها في كل مرة بـ”ستايل” مختلف.

وفي سياق متصل، يتضمن أول ألبوم في مسيرة أسامة الفنية، والذي يحمل اسم “برا المقارنة” أغاني متنوعة، اختارت إصدارها بشكل تدريجي طيلة السنة، إذ يصل عددها، إلى 8 أغان متنوعة، بين اللهجات المصرية والخليجية والمغربية.

وقـامت أسامة بتسجيل أغاني ألبومها بين مصر والمغرب، علما أن الأغاني التي أفرجت عنها لحد الآن، هي “دار العام”، التــي تمـــــزج بين الموسيقــى العصرية وإيقاعــات من التــراث الشعبــي “العيطــة”، إضافــة إلــى “كيفي كيف الناس”، وهــي باللهجة المغربية، من كلمات وألحان خالد سلام وتوزيع بلال أفريكانو، فيما أشرف على تصوير الفيديو كليب المخرج المخرج سعيد موسارية.

وتعاونت أسامة في ألبومها الجديد، مع العديد مــن الشعراء والملحنين والموزعين، من قبيـــل خالــد ســـلام، ومحـــمد النادي، ومدين، ومصطفـى شكري، وأحمد الجندي، ووسام إيميل، ومحمود عبد الله، وأحمد المالكــــــي، وطارق عبد الجابر، وأسامــــــة عبد الهادي، وبلال أفريكانو.

إ. ر

