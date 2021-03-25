بورصة البيضاء…افتتاح على وتيرة الارتفاع

شهدت بورصة البيضاء عند الافتتاح، صباح اليوم (الخميس)، ارتفاعا طفيفا في وتيرة التداولات، بعدما عرضت مجموعة شركات نتائجها خلال حصة الصباح.

دقائق بعد الافتتاح، سجل المؤشر الرئيسي للبورصة مازي زيادة بـ 0,12%، مستقرا في 11.447,77 نقطة، فيما تقدم مؤشر “مروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,23% إلى 933,84 نقطة.

أما ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، فقد ربح بدوره 0,12% ليصعد إلى 9.311,05 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، تراجع مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” بـ 0,22% إلى 10.448,97 نقطة، مقابل تقدم “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” بـ 0,17% إلى 9.785,24 نقطة.

بينما قفز المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، بـ 0,23% إلى 868,34 نقطة.