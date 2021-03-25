قتلى في حادثة سير بأزرو

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، زوال السبت الماضي في حادثة سير مروعة، وقعت على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 بالنقطة الكلومترية 664 بين أزرو وإفران.

ووفق ما أكدته مصادر “الصباح”، فإن سيارة خفيفة، كانت تقل الضحايا، قبل أن تصطدم بشاحنة كانت مركونة على قارعة الطريق، مرجحة أن يكون ضعف الرؤية جراء الضباب الكثيف، الذي كان يغطي المنطقة من أسباب وقوع الحادث، حيث لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في المكان وإصابة ثلاثة آخرين بكسور وجروح بالغة.

واستنفر الحادث السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، التي انتقلت عناصرها إلى المكان قصد المعاينة وتنظيم حركة المرور، وإنجاز محضر حول ظروف وملابسات وقوع الحادث المروع.

وجرى نقل الجرحى إلى المستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو، حالة أحدهم وصفت بالحرجة، تم نقلها على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس لخطورتها، فيما تم نقل جثامين الهالكين إلى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى ذاته، وتم فتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة ملابسات تلك الواقعة.

ح . ب (مكناس)