اعتقال سارق مكتب محامية بفاس

باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، تحقيقا في سرقة مكتب محامية وسط المدينة الجديدة بمقاطعة أكدال، بعد التسلل إليه من قبل مجهول والسطو على أغراضها الشخصية، قبل أن تتقدم بشكاية للنيابة العامة المختصة.

ورفعت الشرطة العلمية بصمات وأدلة مادية من المكتب مكنت من تشخيص هوية مشتبه فيه ثلاثيني اعتقل صباح السبت الماضي، بعد تحديد مكان وجوده، قبل وضعه رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث المجرى معه.

واتضح أن المتهم له سوابق متعددة خاصة في مجال السرقة بمختلف أنواعها، فيما فتشت المصالح الأمنية منزله بحثا عن أي مسروقات من هذه السرقة التي تمت مطلع الأسبوع الماضي، أو غيرها من السرقات المشتبه في اقترافه إياها.

وتمكنت عناصر الأمن من الوصول إليه بعد مدة قصيرة، فيما تدخل مسؤولون قضائيون ونقيب هيأة المحامين وأعضاء بنقابتهم دعما لزميلتهم التي انتهكت حرمة مكتبها من قبل المتهم الذي سطا على أغراضها الشخصية.

حميد الأبيض (فاس)