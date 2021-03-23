“ليدك” استثمرت أزيد من 911 مليون درهم خلال 2020

بلغت استثمارات التدبير المفوض لليدك في 2020، أزيد من 911 مليون درهم، ضمنها 24 في المائة مخصصة للماء الشروب (أزيد من 220 مليون درهم).

وحسب معطيات نشرتها الشركة بمناسبة اليوم العالمي للمياه (22 مارس)، فإن 2020 تميزت بالتوقيع على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشروع تأمين تزويد الماء الشروب بالدار البيضاء الكبرى عبر روافد نهر أبي رقراق، إذ التزمت ليدك بإنجاز محطة للضخ تبلغ طاقتها 1000 لتر / ثانية وقناة لصد المياه بين موقع مديونة 140 ومرشيش 240، بكلفة تصل إلى حوالي 108 مليون درهم بدون احتساب الضرائب.

(و م ع)