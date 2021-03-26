الزمامرة يواجه المحمدية

يخوض نهضة الزمامرة مباراة إعدادية أمام مضيفه شباب المحمدية، اليوم (الأربعاء).

وقال مصدر مسؤول إن مدربي الفريقين اتفقا على إجراء هذه المباراة على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، وتنطلق في الثالثة والنصف.

ولم يستبعد المصدر ذاته إجراء مباراة ودية ثانية نهاية الأسبوع الجاري، في انتظار تحديد المنافس، مشيرا إلى أن الفريق الدكالي لن يكون ملزما بإجراء مباريات رسمية نهاية الأسبوع الجاري، إذ يهدف إلى إبقاء لاعبيه في أجواء التنافس.

ويواصل فريق الزمامرة استعداداته لمواجهة المغرب التطواني السبت ثالث أبريل المقبل، ضمن منافسات الدورة العاشرة لبطولة القسم الأول.

ويتذيل نهضة الزمامرة الترتيب بالقسم الأول، برصيد ست نقاط، جمعها من فوزه في مباراتين على مولودية وجدة واتحاد طنجة، فيما انهزم في سبع مباريات.

ح. ر (الزمامرة)