الأساتذة يشلون المدارس

المتعاقدون والتنسيق النقابي يخوضون إضرابا ثلاثة أيام ويسطرون برنامجا احتجاجيا

بعد انقسام النقابات التعليمية، بسبب جلسات الحوار مع الوزارة الوصية، عاد التنسيق من جديد، بشكل أقوى بعد واقعة تعنيف الأساتذة أطر الأكاديميات، إذ قرر الأساتذة شل المدارس، ومقاطعة الأقسام، بإعلان التنسيق النقابي الثلاثي، خوض إضراب إنذاري ليوم واحد، بينما قرر المتعاقدون (نقابة الجامعة الوطنية للتعليم)، خوض إضراب من ثلاثة أيام.

وقرر التنسيق النقابي الثلاثي، المكون من الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)، والجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، خوض إضراب اليوم (الثلاثاء)، احتجاجا على ما وصفه بـ «المس بكرامة الأساتذة»، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتعليم، بعد غد (الخميس)، مع حمل شارة الغضب، ابتداء من أمس (الاثنين)، إلى غاية 5 أبريل المقبل. وأوضح التنسيق النقابي، في بيان له، أنه من المزمع تنظيم لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولقاء مع رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، مع الإعلان عن الملف المطلبي للتنسيق النقابي، والبرنامج النضالي الوحدوي في ندوة صحفية وطنية، بسبب تذمره مما وصفه بـ الطريقة السلبية التي تتعاطى بها الحكومة مع ملفات قطاع التعليم.

وحمل التنسيق الحكومة ووزارة التعليم، «المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع»، داعيا كافة مناضليه إلى تقوية التنسيق النقابي الثلاثي الوحدوي، «دفاعا عن القضايا العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية والمدرسة العمومية، والتعبئة من أجل إنجاح كل الأشكال النضالية».

وفي سياق متصل، دعا الأساتذة أطر الأكاديميات، إلى مواصلة النضال وخوض إضراب وطني من ثلاثة أيام، ابتداء من أمس (الاثنين)، من أجل إسقاط نظام التعاقد، والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدين «تشبثهم الدائم بالصمود والتحدي المتواصل للعنف، الذي يتعرضون له أثناء الاحتجاج في الشارع العام».

ومن جانبها، دعت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، خوض إضراب مماثل، ومنح الصلاحية لفروع الجامعة للتنسيق وتنظيم احتجاجات بالأقاليم والجهات، اليوم (الثلاثاء)، وحمل الشارة الحمراء الاحتجاجية من بعد غد (الخميس)، إلى 3 أبريل.

وأعلنت النقابة ذاتها، خوض إضراب وطني في 5 أبريل المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، وتجسيد وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، احتجاجا على ما وصفته بـ «القمع البوليسي ولامبالاة الحكومة ووزارة التربية الوطنية».

عصام الناصيري