إقصاء أساتذة من التعويض عن التكوين

أصيب العديد من نساء التعليم ورجاله بعدة مدن، ضمنهم متقاعدون، بصدمة وإحباط كبيرين، بعدما تيقنوا من عدم إدراج أسمائهم ضمن لائحة اسمية للأطر التعليمية المعنية بالاستفادة من التعويض عن التكوين، في الوقت الذي توجد في اللائحة ذاتها أسماء أخرى رافقت المعنيين بالأمر في مدة التكوين التي خضعوا لها بمختلف المراكز، خاصة في موسم 1989 ـ 1990.

وتضم اللائحة 1734 من المستفيدين في الفترة الممتدة بين 1971 و1990، وهم الأطر التعليمية التي كانت تشتغل في أحد الأسلاك التعليمية، قبل التحاقها بالمراكز التربوية الجهوية أو المدارس العليا للأساتذة، أو مركز تكوين المفتشين، أو مركز التوجيه والتخطيط بالرباط، للخضوع للتكوين، بعد نجاحهم في مباراة الالتحاق، ما أهلهم لتغيير إطاراتهم إلى أستاذ للسلك الأول أو الثاني أو مفتش للتعليم الابتدائي أو الثانوي، أو مستشار في التوجيه والتخطيط.

ولم يجد المعنيون بذلك أي جهة لاستفسارها عن الأمر، متسائلين عن كيفية إقصائهم من الاستفادة من التعويض عن التكوين، الذي هو حق مشروع لهم، بعدما انتظروا ثلاثين عاما للإعلان عن ذلك، بل منهم من تعرض لاقتطاع تعويضات المنطقة، بدون وجه حق، مباشرة بعد تخرجه من المركز.

ويطالب المقصيون الوزارة الوصية بالخروج عن صمتها لتوضيح ما تعرضوا له من حيف. يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي شرعت في تسوية الشطر الخامس من ملفات التعويض اليومي عن التدريب لفائدة الموظفات والموظفين التابعين لقطاع التربية الوطنية، الذين سبق لهم قضاء فترة التدريب بأحد مراكز التكوين التابعة لهذا القطاع وذلك إلى غاية 31 دجنبر 1990.

جمال الفكيكي (الحسيمة)