مؤجلات أمل الفتح تربك مباريات الهواة

اضطرت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة إلى تأجيل استئناف منافسات بطولة القسم الوطني الأول، إلى حين خوض أمل الفتح الرياضي، جميع مبارياته المؤجلة. وعلمت «الصباح»، أن أندية القسم الوطني الأول هواة احتجت على استمرار منافسات البطولة، دون أن يخوض أمل الفتح الرياضي جميع مبارياته المؤجلة، ودعت إلى عدم برمجة أي دورة أخرى، دون أن تكون جميع الأندية أجرت جميع المباريات المؤجلة.

واضطرت العصبة الوطنية هواة إلى برمجة المباريات المؤجلة لأمل الفتح الرياضي، كل يومي أربعاء وسبت، من أجل إنهاء المباريات المؤجلة، إذ خاض منها اثنتين، وتنتظره أربع مباريات مؤجلة أخرى، يتعين عليه إنهاءها في الأسبوعين المقبلين. وفرض قرار العصبة الوطنية هواة على الفتح الرياضي، التراجع عن تسريح لاعبيه للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، بعد أن وجه زكرياء عبوب الدعوة لستة من لاعبيه، ويتعلق الأمر بالمهدي موهوب وأيوب مولوع ومنتصر لهتيمي والمهدي مباريك وأشرف رمزي وأسامة الراوي.

صلاح الدين محسن