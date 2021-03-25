مقتل امرأة في حادثة سير

أودت حادثة سير، خلال الأسبوع الماضي، بتراب جماعة مجاط بإقليم شيشاوة، بحياة امرأة في عقدها الخامس، في حين أصيب سبعة أشخاص آخرين، إصاباتهم متفاوتة الخطورة. ونجمت الحادثة، عن اصطدام قوي، بين سيارتين الأولى من نوع داسيا لوغان، والثانية «توارك»، ما أدى إلى وفاة الضحية التي كانت على متن السيارة الأولى في حين أصيب جميع ركاب السيارتين.

وانتقلت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمجاط، إلى مكان الحادثة، وقامت بالمعاينات الضرورية، قبل نقل جثة الضحية على متن سيارة إسعاف جماعية إلى مستودع الأموات البلدي، من أجل تشريح الجثة، قبل التصريح بدفنها، في حين جرى نقل جميع المصابين، من طرف عناصر وحدة الوقاية المدنية بشيشاوة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد السادس، لتشخيص طبيعة الإصابة، وإخضاعهم للعلاج.

محمد العوال (شيشاوة)