خلافات بالإدارة التقنية

دورات تكوينية تفجر انقسامات بين الأطر الوطنية والأجنبية

كشفت دورات تكوينية أعلنتها الإدارة التقنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أخيرا، وجود خلافات بين الأطر الأجنبية والوطنية، خوفا من أن تشملها التغييرات المرتقبة في مديرية التكوين.

وعلمت “الصباح”، أن الأطر الأجنبية التابعة لمديرية التكوين بالإدارة التقنية الوطنية، اضطرت إلى إطلاق ثلاث دورات تكوينية لفائدة مدربي الحراس، ومدربي الفئات الصغرى، والمديرين التقنيين لمراكز التكوين التابعة لأندية القسم الوطني الأول، قصد تدارك فشلها في برمجة أي دورة تكوينية منذ تعيينهم.

وساهم تعيين الإطار الوطني محمد الخراز، مشرفا على التكوين إلى جانب فتحي جمال، المسؤول عن البرنامج أمام الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في خروج الأطر الأجنبية بدورات تكوينية، أغلبها لا يوجد ضمن البرنامج المعتمد من قبل الإدارة التقنية الوطنية، من أجل قطع الطريق على برنامج الخراز، الذي أعده، بناء على توصيات فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وحاولت الأطر الأجنبية قطع الطريق على برنامج الخراز في التكوين، خاصة المستبعدين منه، من خلال إطلاق دورات تكوينية، لا تستجيب للمعايير المعتمدة في التكوين، ضمنها إطلاق دورة تكوينية لفائدة مدربي حراس المرمى، لنيل شهادة التدريب “باء”.

كما أثارت الدورة التكوينية المتعلقة بمدربي الفئات الصغرى للأندية استغراب الأطر الوطنية، بحكم أن المحتوى المتعلق بها، غير واضح، ويتعين تقسيمهم حسب مستوى التكوين الذي يتوفرون عليه، الشيء الذي اعتبره البعض مجرد محاولة من الأطر الأجنبية في إطالة أمد بقائها بالإدارة التقنية الوطنية.

ص. م