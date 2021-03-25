بركان يبدأ مرحلة بنعلي بتعادل

المدرب قال إن عملا كبيرا ينتظره ولن يتحجج بالعياء

واصل أولمبيك آسفي هدر النقاط بميدانه، بعدما أرغم على التعادل أمام نهضة بركان في المباراة التي جمعت بينهما، أول أمس (الأحد)، بملعب المسيرة الخضراء، ضمن الدورة العاشرة لبطولة القسم الأول.

وقاد المباراة الحكم عبد العزيز المسلك، وأشهر البطاقة الحمراء في وجه مهاجم آسفي أيوب الكعداوي في الدقائق الأخيرة، والبطاقة الصفراء في أربع مناسبات في وجه كريم بونكات وأيوب الكعداوي والمهدي زايا، إضافة إلى واحدة للمهاجم البركاني ابراهيم البحراوي.

ورفع الفريق العبدي رصيده إلى 15 نقطة، وبقي في المركز الثالث وراء المتصدر الوداد، ومطارده المباشر الرجاء.

وقال بيدرو بنعلي، المدرب الجديد للنهضة البركانية، “كان هدفنا العودة بثلاث نقاط، لكن نقطة وحيدة أمام أولمبيك آسفي هامة، لن نتحجج بالعياء، وسنبدأ العمل المكثف انطلاقا من الأسبوع الجاري”.

وتابع بنعلي قائلا” قدم اللاعبون ما لديهم، تنقصنا بعض الأشياء علي إدراكها في القريب العاجل، والعمل على أصلاحها. أؤكد مرة أخرى أننا قدمنا مباراة جيدة، والتعادل يبقى مهما في مثل هذه الظروف، وسنعمل من أجل تحقيق أفضل النتائج في المباريات المقبلة”.

وقال أمين الكرمة، المدرب المؤقت لفريق آسفي، “كنا نتوقع أن تكون المباراة صعبة، لأن الفريق البركاني أراد الفوز. كانت لدينا ثقة كبيرة لنيل النقط الثلاث في هذه المباراة. أتيحت لنا مجموعة من الفرص طيلة شوطي المباراة، وكنا الأقرب إلى إحراز أهداف في عدة لحظات. المهم أننا أظهرنا شخصيتنا في ملعبنا، وكنا نستحق الفوز”.

حسن الرفيق (آسفي)