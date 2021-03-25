تحويل مركب رياضي لمقر وكالة المنشطات

حول عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، المركب سويسو رياضي للقرب التابع لمنطقة حي الرياض بالرباط، إلى مقر للوكالة الوطنية المغربية لمحاربة المنشطات.

وعلمت «الصباح»، أن قرار تحويل المركب سوسيو رياضي للرياض إلى مقر للوكالة الوطنية المغربية لمحاربة المنشطات، أثار الكثير من الاحتجاجات، وسط سكان المنطقة، إذ أنه يشكل متنفسا رياضيا لهم، وليس مقرا إداريا تابعا بالدرجة الأولى إلى رئاسة الحكومة، بالنظر إلى القانون المنظم. واضطرت الوكالة إلى إجراء بعض التغييرات على المركب سوسيو رياضي، من أجل أن يتناسب مع طبيعتها الإدارية، بعد أن حولت قاعة تقوية العضلات إلى قاعة للاجتماعات، في الوقت الذي تساءل الجميع عن مآل التجهيزات الرياضية الموجودة به، بسبب اضطرار الوكالة إلى إفراغ قاعات المركب منها، لوضع مكاتب أعضائها.

ويتعين على رئاسة الحكومة البحث عن مقر للوكالة الوطنية لمحاربة المنشطات، إذ أنها تابعة لها من الناحية القانونية، ولا دخل لوزير الثقافة والشباب والرياضة في الموضوع، علما أن مندوب الحكومة بها، موظف تابع لوزارة المالية، التي يتعين عليها أن تمنح مقرا إداريا، يستجيب للمواصفات الإدارية التي تتطلبها مهمة الوكالة.

ص. م