اعتقال منتحل صفة محام

استعمل صوره وشرع في النصب على الراغبين في التوظيف

أنهى اعتقال نصاب، معاناة محام من هيأة البيضاء، الذي وجد نفسه وسط دوامة، بعد أن عمد المتهم إلى استغلال صوره في بروفايل الواتساب وإنشاء صفحات باسمه، للنصب على العديد من الضحايا.

وقرر وكيل الملك بعد إحالة المتهم عليه متابعته الجمعة الماضي في حالة اعتقال، بتهمة النصب وانتحال صفة نظم القانون مشروع اكتسابها، وبث وتوزيع صورة شخص دون إذن مالكها، بغرض المس بالحياة الشخصية للمشتكي والتشهير به، وإحالته على الجلسة في اليوم نفسه في حالة اعتقال، والتي تم تأخيرها إلى التاسع من أبريل المقبل، لأجل تقديم المطالب المدنية للضحية.

معاناة المحامي مع منتحل الصفة انطلقت منذ يونيو الماضي، بعد أن شرع المتهم في استعمال صورته في بعض مواقع التواصل وعلى الواتساب، ولم يكن ذلك إلا بغرض النصب على الضحايا، الذين سلبهم مبالغ مالية مهمة تختلف بحسب نوع الخدمة.

ولم يعلم المحامي الضحية بذلك إلا في أواخر غشت الماضي فقرر وضع شكاية في الموضوع أمام وكيل الملك، ثم تبين أن النصاب كان يتواصل مع عدد من الأشخاص ويعرض عليهم خدماته في التوظيف إما في القطاع الخاص أو العام مقابل مبالغ مالية ما بين 5000 درهم و10 آلاف. وما كان يطمئن الضحايا الصورة التي يضعها في البروفايل للمحامي الضحية بالبذلة الرسمية، ليحصل على تحويلات مالية عبر حساب بإحدى وكالات تحويل الأموال، واستمر في عمليات النصب تلك، إلى أن تم إلقاء القبض عليه.

خبر الاعتقال جاء ضمن تدوينة للمحامي الضحية الذي أكد أنه بعلاقة مع الشكاية التي قدمها أمام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء بخصوص قيام شخص باستخدام صوره الشخصية، خاصة منها التي يرتدي البذلة المهنية واستعمالها في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، واستدراجه لمجموعة من الضحايا على أساس أنه هو صاحب الصور، فقد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء من إلقاء القبض على المشتكى به، وتم تقديمه صباح الجمعة الماضي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، وهو التأكيد نفسه الذي قاله ل”الصباح” في اتصال هاتفي، إذ أفاد أن المعاناة مع واقعة الانتحال تلك انطلقت منذ يونيو الماضي، ولم يعلم بها إلا في غشت، فقدم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك كانت موضوع بحث من قبل المصالح الأمنية، إلى أن تمكنت من تحديد هوية الفاعل واعتقاله وتقديمه إلى وكيل الملك.

كريمة مصلي