“فيفا” يرخص لماسينا باللعب للأسود

التحق بالمعمورة رغم الإصابة وخاليلوزيتش يبرمج حصتين في نواكشوط

توصلت الجامعة رسميا برخصة تأهيل آدم ماسينا، المحترف بواتفورد الإنجليزي، للمشاركة في مباراتي موريتانيا وبوروندي الجمعة والثلاثاء المقبلين، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2022.

ويأتي تأهيل ماسينا للعب للأسود قبل خمسة أيام فقط من مباراة موريتانيا، علما أنه حمل قميص المنتخب الإيطالي لأقل من 20 سنة في وقت سابق.

وبذلت إدارة الجامعة مجهودات كبيرة في الفترة الأخيرة، سواء بإقناع اللاعب بحمل القميص الوطني، أو ببعث ملف تأهيله إلى اللجنة المختصة، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وحل ماسينا بمركز محمد السادس بالمعمورة، صباح أمس (الاثنين)، إلى جانب العديد من المحترفين ضمنهم سليم أملاح ونايف أكرد، في انتظار أن يلتحق باقي اللاعبين على دفعات.

وجاءت نتائج التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، التي خضع لها الوافدون مباشرة بعد وصولهم، سلبية، على أن تشمل العملية نفسها باقي المحترفين بمجرد حلولهم بمركز محمد السادس.

ورغم إصابة ماسينا في مباراة فريقه واتفورد أمام بيرمينغهام السبت الماضي ضمن الجولة 38 من منافسات القسم الأول، إلا أنه حضر إلى مركز المعمورة، من أجل عرضها على طبيب المنتخب سعيد زكيني، ومعرفة مدى جاهزيته للمشاركة في مباراتي موريتانيا وبوروندي.

وبرمج وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، حصتين في مركز المعمورة، انطلقت الأولى مساء أمس (الاثنين)، على أن يخوض اللاعبون الثانية اليوم (الثلاثاء)، انطلاقا من الخامسة والنصف.

وقرر الناخب الوطني برمجة حصتين مماثلتين في نواكشوط غدا (الأربعاء) وبعد غد (الخميس)، سيركز فيهما خاليلوزيتش على نظام اللعب، الذي سيعتمده أمام منتخب موريتانيا.

وعلمت «الصباح» أن بعثة المنتخب الوطني ستقلع صباح غد (الأربعاء) من مطار الرباط سلا عبر طائرة خاصة، ويرأسها حمزة الحجوي، نائب رئيس الجامعة، وتضم كذلك العضو الجامعي نور الدين بيضي.

عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن