“فتح الأندلس” يثير حنق الجزائريين

المخرج يدخل على الخط وبهلول أكد أن المسلسل أظهر انتماء ابن زياد للمغرب

أجج مسلسل من إخراج محمد العنزي يحمل عنوان “فتح الأندلس”، يحكي قصة القائد طارق بن زياد، خلافات جزائريين ومغاربة، سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هوية القائد الإسلامي.

ورغم أن المسلسل مازال في مرحلة التصوير، إذ يتوقع عرضه خلال رمضان المقبل، فإنه أثار جدلا كبيرا، إذ وجهت اتهامات مباشرة لفريق العمل وأيضا لقناة “إم بي سي”، التي ستعرض العمل، بمحاولة سرقة التاريخ الجزائري، لأنها “لم تنسب فاتح الأندلس للجزائر، رغم أنه جزائري النشأة”، حسب تعبيرهم.

ودخل العنزي، مخرج المسلسل على الخط، ورد على الاتهامات الموجهة لفريق العمل، معتبرا أن “التشويه المتعمد للمسلسل” قبل اطلاع البعض على المحتوى هو “كذب وافتراء».

وأضاف أن “محاولات البعض تحجيم قادة إسلاميين مثل طارق بن زياد بأقاليم حددها لنا اتفاق سايس بيكو لن تفيد. إن طارق وغيره من قادتنا إرث لأمة المليار ونصف مسلم لا دولة معينة أو إقليم”. ومن جانبه، رد هشام بهلول، باعتباره من الممثلين المشاركين في العمل، الذي يجرى حاليا تصويره في عدة مواقع بين بيروت وتركيا، ويضم ممثلين من مختلف البلدان العربية، على المشككين في العمل.

وكتب بهلول الذي يجسد دور شخصية شداد، صديق طارق بن زياد وقائد جيوشه، تدوينة كتبها على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، جاء فيها “لكل من يتهم مسلسلنا فتح الأندلس، بتجريد البطل طارق بن زياد من جنسيته المغربية وينسبها لدولة أخرى، فقد أخطأ بتسرعه في إصدار حكمه”.

وأضاف بهلول في التدوينة ذاتها، “أطمئن كل الغيورين على تراثنا بأن كل طاقم العمل وعلى رأسه العنزي مؤمن 100 في المائة، بأن فاتح الأندلس أمازيغي مغربي، وهناك كلمات أمازيغية ينطقها البطل طارق بن زياد”، قبل أن يضيف “كما أن هناك إشارات في بعض الحلقات إلى أن المغرب الأرض التي ينتمي إليها وولد عليها… فلتهدأ نفوسكم أحبتي، وادعوا لنا بالتوفيق”.

يشار إلى أن المسلسل يتناول شخصية البطل طارق بن زياد، زعيم الجيش الإسلامي، عندما غادر بلاد المغرب خلال ولاية موسى بن نصير، لفتح الأندلس.

إيمان رضيف